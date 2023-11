Vijf jaar cel voor Assenaar voor betrokkenheid bij 'grove overval' op Farmsumer metaalboer

Een 21-jarige man uit Assen en twee mannen van 19 en 23 jaar uit Delfzijl zijn volgens de rechter verantwoordelijk voor een poging tot afpersing en diefstal met geweld, met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. De drie moeten een celstraf van vijf jaar uitzitten. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

"Dat de geweldsexplosie is geëindigd, is niet te danken aan de verdachten. Ondanks zijn verwondingen had het slachtoffer voldoende kracht om op te staan", zei de rechter over de heftige overval op een metaalhandelaar in Farmsum.

Koper inleveren

Het drietal stond op 2 mei kort voor sluitingstijd in de zaak van de handelaar en zeiden dat ze koper wilden inleveren. De mannen droegen een rugtas, waar hun handelswaar in zou zitten. De ondernemer liep van hen vandaan, richting de weegschaal, waarna de 19-jarige Delfzijlster de ondernemer hard in zijn nek sloeg. Het slachtoffer viel voorover.

De tiener schopte en sloeg de liggende man en kreeg bijval van zijn vrienden. De kleding van de handelaar werd vervolgens doorzocht, waarbij de 23-jarige Delfzijlster zijn telefoon afpakte. "Zodat hij niet direct de politie zou bellen. En we wilden ook niet met lege handen vertrekken", zei de man later tegen de politie.

Camera's in het bedrijf

De twintiger sloeg het slachtoffer met een hamer en de Assenaar tilde een 30 kilo wegende radiator op en gooide die op de handelaar. Nadat de zwaargewonde metaalboer opstond, vluchtte het drietal naar buiten. De overval was opgenomen door camera's in het bedrijf.

Getuigen zagen de drie mannen over het bedrijventerrein rennen en gaven een goede beschrijving van het trio. Het slachtoffer sloeg alarm bij een naastliggend bedrijf, waardoor de politie werd opgetrommeld. Die hield de overvallers aan bij een tankstation in Farmsum. In hun rugtassen zat geen koper, maar wel kleding, twee messen en een boksbeugel.

Onveilig gevoel

De drie hebben niet alleen op een 'zeer grove wijze' het slachtoffer aangevallen. "Een dergelijk incident zorgt ook voor een onveilig gevoel in de samenleving", zei de rechter. De drie mannen moeten na hun celstraf langdurig en intensief worden begeleid. De 23-jarige man uit Delfzijl en de Assenaar zijn in verminderde mate toerekeningsvatbaar verklaard.