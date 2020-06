Ziekenhuizen en woonzorgcentra niet bereikbaar door storing Vodafone

Ook sommige ziekenhuizen zijn niet bereikbaar op het gewone nummer. Onder andere Treant-ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen is niet bereikbaar. "Door een landelijke storing bij Vodafone/Ziggo zijn onze ziekenhuislocaties in Hoogeveen en Stadskanaal telefonisch en onze 17 woonzorgcentra telefonisch niet bereikbaar", meldt Treant Zorggroep op zijn website. "Ziekenhuislocatie Scheper in Emmen is wel bereikbaar."

Sommige gemeenten ondervinden hinder van de storing zoals Hoogeveen en De Wolden. Ook de Veiligheidsregio Drenthe, waar de brandweer onder valt, is niet bereikbaar. Bij spoedgevallen is 112 wel bereikbaar, voor overige zaken verwijst de Veiligheidsregio naar sociale media en e-mail.

Het is niet bekend hoe lang de storing duurt en wat de oorzaak is. Het is niet duidelijk hoeveel klanten precies zijn getroffen.