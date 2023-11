Varken rolt rode loper uit voor stembureau in Valthermond: 'Daar is ze voor opgeleid'

Boerderij Akkervarken is sinds coronatijd een stembureau, omdat het in tegenstelling tot het verouderde dorpshuis in de buurt wel over een in- en uitgang beschikt. "En daarna zijn we elke keer weer gevraagd", vervolgt Hempen, die wel snapt dat de keuze op de boerderij is gevallen. "We hebben een mooie locatie en je kunt hier ook prima een stembureau neerzetten, dus waarom niet? Volgens mij gaat het hartstikke mooi."