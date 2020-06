Werkloze zzp'ers druk met opbouw eigen camping

Frederik Noordhuis bouwt ieder jaar samen met zijn broertje Sieko decors voor grote festivals. Ook de vriendin van Frederik, Eva Hetharia, haalt haar inkomsten normaal gesproken uit de cultuursector als productieleider. In het begin van de coronacrisis leek het allemaal nog mee te vallen. Maar toen bekend werd dat er zeker tot 1 september geen grote evenementen worden gehouden, moesten de drie freelancers noodgedwongen een andere bron van inkomsten zoeken.

Eerste weekend al vol

Ook omdat compensatievergoedingen voor het midden- en kleinbedrijf in eerste instantie nog niet aan de orde waren, besloten de drie ondernemers een plan te bedenken om nieuwe omzet te genereren. Familie van Sieko en Frederik had toevallig onlangs een stuk grond bijgekocht nabij Drouwenerveen en zo ontstond het idee om een eigen camping te beginnen.

"Ook omdat het erop lijkt dat meer Nederlanders dit jaar voor een vakantie in eigen land kiezen, zagen wij zeker kansen", vertelt het drietal. Ze hopen in de eerste week van juli de eerste gasten te ontvangen. "We hebben 25 plaatsen beschikbaar en het eerste weekend zitten we al helemaal vol."

Al zes weken druk met opbouw

De camping ligt naast een outdoorbedrijf dat hun familie daar heeft. Zes weken geleden zijn ze begonnen met het maaien en snoeien van het bos om zo plekken te realiseren voor tenten, campers en caravans. "We zijn een camping voor iedereen maar we willen vooral sportieve jong-volwassenen aanspreken. We hebben ook water en stroom beschikbaar, maar dat is alleen verkrijgbaar bij een centraal punt op de camping", vertelt Eva.

Ook haar schoonvader helpt mee met de opbouw: "Hij heeft een fysiopraktijk en in de tijd die hij overheeft helpt hij ons op de camping." Ook kunnen gasten gebruik maken van een gezamenlijk keukentje dat is ingericht in een legertent. Een loods in aanbouw wordt de receptie.

Eva, Frederik en Sieko willen de camping tijdens het eerste weekend van juli openen.