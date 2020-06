Zó ziet de nieuwe kalender van de MotoGP eruit

De eerste wedstrijd is op zondag 16 juli, de Grote Prijs van Spanje in Jerez. Een week later wordt op hetzelfde circuit de GP van Andalusië verreden. Ook op de Red Bull Ring in Oostenrijk (16 en 23 augustus), het circuit van Misano in Italië (13 en 20 september) en op de Spaanse racebanen in Aragón (18 en 25 oktober) en Valencia (8 en 15 november) vinden steeds twee GP's achter elkaar plaats.

Uitbreiding buiten Europa

Het is de bedoeling dat de kalender nog wordt uitgebreid met wat grands prix buiten Europa. De Verenigde Staten, Argentinië, Thailand en Maleisië zijn daar kandidaat voor. Uiterlijk eind juli moet hier duidelijkheid over zijn. Het seizoen zal uit maximaal zeventien races bestaan en eindigt op z'n laatst op 13 december.

Seizoensopening Qatar

Het seizoen van de WK wegrace startte begin maart in Qatar, alleen voor de Moto2 en Moto3. De coureurs uit de koningsklasse MotoGP ontbraken al in Qatar als gevolg van het coronavirus dat zich toen over de wereld begon te verspreiden.

Geen TT

Sindsdien werd de ene na de andere race afgelast, waaronder de TT van Assen. Die wordt dit jaar dan ook niet meer verreden. Volgend jaar staat de TT wél weer op het programma van de MotoGP.

Kalender

19 juli Jerez 1 (Spanje)

26 juli Jerez 2 (Spanje)

9 augustus Brno (Tsjechië)

16 augustus Spielberg 1 (Oostenrijk)

23 augustus Spielberg 2 (Oostenrijk)

13 september Misano 1 (San Marino)

20 september Misano 2 (San Marino)

27 september Barcelona (Spanje)

11 oktober Le Mans (Frankrijk)

18 oktober Aragón 1 (Spanje)

25 oktober Aragón 2 (Spanje)

8 november Valencia 1 (Spanje)

15 novemberValencia 2 (Spanje)