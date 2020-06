Nieuw kunstwerk station Coevorden: 'Het lijkt wel op een coronavirus'

Het kunstwerk is een hoekige spiraal die naar boven gaat en heeft de naam 'viraal-spiraal' gekregen. Volgens Muller kan je er van alles in zien. "Coevorden is een vestingstad. Vandaar alle hoekige vormen." Verder vond Muller de naam 'viraal-spiraal' mooi rijmen en is 'viral gaan' tegenwoordig een veelgebruikte term voor iets wat op sociale media in een keer heel veel wordt gedeeld.

Kunstwerk voor corona bedacht

Er zijn een aantal gelijkenissen te trekken met de huidige coronasituatie legt Muller uit. "Toen ik dit mocht gaan ontwerpen was er nog lang geen corona in de wereld." Muller legt uit dat je er ook een virus in kan zien. "Corona is in Nederland een tijdje ook een opgaande spiraal geweest."

Het ontwerpen van het kunstwerk heeft nog wel een tijd geduurd. Zo had Muller eerst via de computer een ontwerp gemaakt. "Digitaal kon ik in een keer in 3D die spiraal omhoog trekken. In de praktijk was dat was lastiger." Het duurde twee jaar voordat het kunstwerk in elkaar gezet is.

Hans Muller ontwerpt nieuw kunstwerk in Coevorden (Rechten: RTV Drenthe)

Station opnieuw ingericht

In het stationsgebied in Coevorden wordt al een tijdje gewerkt aan een nieuwe inrichting. Zo zijn er een nieuwe fiets- en spoortunnel en zijn de parkeerplaats, de fietsenstalling en ook het busstation verhuisd naar de andere kant van het spoor, aan de Parallelweg.

