Onderzoek naar toekomst huisartsenzorg in Emmen: 'Niet weer verrast zijn als er één stopt'

Er is een nijpend tekort aan huisartsen in de gemeente Emmen (Rechten: Pixabay.com)

De huisartsen in de gemeente Emmen hebben het zwaar. Ze ervaren veel werkdruk en opvolging is er bijna niet. Dat moet anders, stelt de gemeente Emmen. De gemeente heeft daarom een onderzoek laten uitvoeren naar de huidige huisartsenzorg en hoe dit in de toekomst beter kan.

"We hebben hier geen directe verantwoordelijkheid in, maar dit is wel een onderwerp waar we belang bij hebben", legt wethouder Raymond Wanders uit. "Daarnaast willen we niet meer verrast zijn als er een huisarts met pensioen gaat en er geen opvolging is."

Zorg over dreigend tekort

Uit de gesprekken tussen huisartsen en de gemeente blijkt dat er grote zorg is over het dreigende tekort aan collega's. Een aantal huisartsen bereikt bijna de pensioengerechtigde leeftijd, terwijl op vacatures niet of nauwelijks reacties komen. "Er zijn nu al praktijken met te veel patiënten omdat er vacatures open staan. Dat maakt de werkdruk enorm hoog."

Volgens Wanders is het tijd voor verandering: "Huisartsen zijn strijdbaar, maken lange werkdagen. Dat gaat op termijn ten koste van de eigen gezondheid. En dat moet anders."

Grote kloof tussen ideaalbeeld en werkelijkheid

De gemeente Emmen heeft adviesorganisatie Proscoop een onderzoek naar de zogeheten eerstelijnszorg laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat huisartsen hoge werkdruk en dienstendruk ervaren. Een recent onderzoek onder Drentse huisartsen laat zien dat 87 procent van hen de noodzakelijke werkzaamheden niet binnen werktijd kan uitvoeren.

"Daarnaast blijkt dat we genoeg waarnemende huisartsen kunnen vinden", vervolgt Wanders. "Maar de huisarts met een eigen praktijk. Dat is lastiger. Veel huisartsen willen de rompslomp van een eigen praktijk er niet bij. De huisarts ziet zichzelf niet altijd als ondernemer."

De onderzoekers concluderen dat er een grote kloof is tussen de actuele situatie omtrent huisartsen in de gemeente Emmen en het ideaalplaatje. "Enerzijds door het nijpende en groeiende huisartsentekort, en aan de andere kant door de hoge zorgvraag mede door de toenemende vergrijzing", schrijven de onderzoekers.

De onderzoekers stellen dat er aanzienlijke verbeteringen nodig zijn en dat die kansen er liggen. "Hiervoor zal wel een forse inspanning nodig zijn van alle betrokkenen. Met name van huisartsen, huisartsenorganisaties, zorgverzekeraars en de gemeente Emmen. Maar ook andere betrokken partijen vanuit zorg en welzijn", schrijft Proscoop. Volgens hen moet er verder gedacht worden dan de directe patiëntenzorg en de eigen praktijk.

Gemeente neemt voortouw

Daarnaast blijkt dat huisartsen en andere partijen dit onderschrijven, maar dat het in de praktijk lastig is om de regie te nemen. De gemeente Emmen gaat dit vanaf nu doen. "Huisartsen zijn toch vaak bezig met de waan van de dag", vertelt Wanders. "We moeten ervoor zorgen dat de arts zich vooral met medische zorg bezig kan houden. Het advies is dat huisartsen een toekomstplan gaan maken, maar zij komen hier onvoldoende aan toe. De gemeente gaat de regie nemen om de partijen bij elkaar te krijgen en plannen verder te brengen."

Een aantal denkrichtingen die de onderzoekers meegeven zijn bijvoorbeeld de samenwerking met zorg- en welzijnsprofessionals te versterken en de regio aantrekkelijker te maken.

Een voorbeeld is bijvoorbeeld opleidingsplaatsen voor huisartsen. "Het blijkt vaak dat huisartsen in opleiding blijven werken in de praktijk waar ze opgeleid zijn. Als wij er nou eens voor kunnen zorgen dat daar genoeg plek voor is."

"Daarnaast ook in het licht van het centraliseren van de ziekenhuiszorg, liggen er uitdagingen. Ik denk dat onze regio best aantrekkelijk is om een moderne huisarts te zijn", aldus Wanders.

Het onderzoek is nu gericht op de gemeente Emmen, maar gaat ook in de omliggende gemeenten uitgevoerd worden om de problematiek in de regio breder te verkennen.