Drentse PVV’er Uppelschoten blij verrast met verkiezingsuitslag: 'Afrekening met het vorige kabinet'

"Ik had het wel verwacht, maar dat het zo hoog zou zijn had ik niet gedacht." Het is de eerste reactie van PVV'er Nico Uppelschoten uit Eelde op de exitpoll waaruit blijkt dat de PVV met 35 zetels de grootste partij lijkt te worden.

In de peilingen stond de partij al in de top-3 en tijdens de exitpolls bleek de PVV er met kop en schouders bovenuit te steken. "Ik had 30 zetels verwacht, dit is een prachtige uitkomst. Ik ben nu onderweg naar een partijbijeenkomst om het te vieren."