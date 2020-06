Schoolbesturen slaan handen ineen om lerarentekort tegen te gaan

Noordelijke schoolbesturen gaan samen het lerarentekort aanpakken. Daarvoor hebben zij, in samenwerking met hbo-opleidingen, SchoolpleinNoord opgericht. SchoolpleinNoord gaat vacatures in het onderwijs onder de aandacht brengen, dient als kennisplatform en moet een plek worden om te netwerken voor scholen.

Binnen twee tot drie jaar is het verwachte lerarentekort in Friesland, Groningen en Drenthe gestegen tot ruim zeshonderd leerkrachten zegt de organisatie. Het tekort is in het Noorden niet zo groot als in de Randstad. Maar het tekort kan ook hier voor problemen gaan zorgen. Afgelopen schooljaar is 82 keer een klas in Drenthe naar huis gestuurd omdat er geen leraar beschikbaar was voor de klas.

Zelfde concept als in de zorg

SchoolpleinNoord is gebaseerd op hetzelfde concept wat al voor de zorg bestaat: ZorgpleinNoord. Het platform bestaat onder andere uit een vacaturewebsite voor banen. Daarnaast is het een kennisplatform; zij-instromers kunnen er terecht met vragen over wat er bijvoorbeeld bij een carrièreswitch naar het onderwijs komt kijken. Ook moet het imago van werken in het onderwijs aangepast worden.

Marieke Andreae, bestuurslid van SchoolpleinNoord maakt zich veel zorgen om het lerarentekort: "Daarom hebben we besloten de samenwerking nader op te zoeken binnen de drie noordelijke provincies." Er is nu een flink aantal onderwijsbesturen dat meewerkt aan het platform. Ook de opleidingsinstituten van de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden Hogeschool doen mee.

Andreae wil graag mensen van buiten het onderwijs aanmoedigen om over te stappen. "Daarom bieden we nu samen met juf Sanne van SchoolpleinNoord een interactieve meekijkles aan. Voor iedereen die interesse heeft in werken in het onderwijs en mensen die misschien wel een carrièreswitch overwegen. "