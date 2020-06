Megaprojecten Emmen krijgen steeds meer vorm: 'Hier doe je het allemaal voor'

'Lekker los'

Voor de bouwers breekt nu een mooie fase aan. Na veel voorbereidingswerk en beperkingen door de coronacrisis kan er nu doorgewerkt worden. "We zijn nu op een moment dat we lekker losgaan, ons ding kunnen doen: het hotel gaan afbouwen." In het hotel komen 88 hotelkamers, allemaal in de sfeer van de dierentuin. De hotelkamers moeten eind september klaar zijn om ingericht te worden. "Daar doe je het uiteindelijk voor, dat alles voor elkaar is. Dat is uiteindelijk het mooiste van het bouwen. Zeker om dat met het team voor elkaar te krijgen."

Hondsrugtoren

Ook een stuk verderop wordt niet stilgezeten. Daar wordt volop gebouwd aan het hoogste gebouw van Drenthe; de Hondsrugtoren. Dat gebouw wordt 65 meter hoog en krijgt zeventien verdiepingen. "We zijn op de eerste verdiepingen al druk bezig met de afwerking, daar worden al binnenwanden geplaatst en er wordt al gestuct", vertelt projectleider Jan Nijkamp van bouwbedrijf Akor. Ook hier liep de bouw vertraging op, al had dat niets te maken met de coronacrisis. "Met name de wind speelt hier een behoorlijke rol. Zeker nu we steeds hoger aan het werk gaan. Zodra we boven bepaalde windsnelheden komen kunnen we niet verder met de montage van de wanden."

Naar verwachting wordt in september het hoogste punt van de toren bereikt.

