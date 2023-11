Eline Vedder teleurgesteld: 'De klap is hartstikke groot'

Eline Vedder uit Ruinerwold, de nummer 2 van het CDA, omschrijft de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen als een "aardverschuiving". Ze had niet verwacht dat het gat zo groot zou zijn tussen de PVV en de andere partijen.

Met een voorspelde 37 zetels wordt de PVV van Geert Wilders veruit de grootste partij in de Tweede Kamer. Op grote afstand volgt GroenLinks-PvdA als tweede. "Ik ben heel erg benieuwd hoe de PVV dit gaat oppakken", zegt Vedder. "Het is belangrijk dat Nederland straks een stevig en solide kabinet krijgt, want er is heel veel werk te doen."

'Ontzettend teleurstellend'

Het CDA, de partij van Vedder, staat in de exitpolls op 5 zetels. "We hadden echt gehoopt te kunnen verrassen, dus dan is deze uitslag ontzettend teleurstellend. De klap is hartstikke groot, daar hoeven we geen doekjes om te winden. Tegelijkertijd ben ik ook heel erg trots op de campagne die we hebben gevoerd en op de nieuwe generatie die klaarstaat om het CDA weer een smoel te geven", blijft Vedder positief.

"De dip hebben we eigenlijk al achter ons liggen. Toen Henri Bontenbal begon als lijsttrekker, werden we gepeild op 3 zetels. We hebben de weg omhoog dus al gevonden. Het is aan ons om weer verder te bouwen."

'Hoop en vertrouwen'

Naast Vedder kan ook Elke Slagt-Tichelman uit Assen op een zetel in de Tweede Kamer rekenen. Zij staat op de 19e plek van de kieslijst van GroenLinks-PvdA. Die partij komt naar verwachting uit op 25 zetels. "Dat wij de tweede partij van Nederland lijken te worden, geeft wel hoop en vertrouwen", aldus Slagt-Tichelman. "We zijn heel blij dat we het samen hebben gedaan, dus GroenLinks én PvdA."

Toch noemt Slagt-Tichelman het "een uitslag met een randje". "Ik kan niet overmatig blij zijn. Rechts is zo groot geworden, ik vrees dat mensen zich buitengesloten gaan voelen. En dat willen wij echt niet laten gebeuren. Wij zetten alles op alles om een sociaal geluid te laten horen."

In de Tweede Kamer wil de Assense ook opkomen voor de belangen van Drenthe. "Dat is heel belangrijk, want we hebben een grote opgave zoals beter openbaar vervoer voor Drenthe. Met drie Drenten in de Kamer gaat dat beter lukken dan de vorige periode."

'Hartstikke blij'

Slagt-Tichelman loopt daarbij alvast vooruit op goed nieuws voor Harm Holman uit Roden, de nummer 20 van Nieuw Sociaal Contract (NSC). Die plek zou op basis van de exitpolls net voldoende zijn voor een Kamerzetel. "We zijn als partij natuurlijk hartstikke blij. Het is nog bijna nooit voorgekomen dat een nieuwe partij met 20 zetels in de Kamer lijkt te komen", zegt Holman. "Ik krijg heel veel reacties, want het is heel goed mogelijk dat ik in de Tweede Kamer kom."

Als dat daadwerkelijk het geval is, wil Holman actief worden als landbouwwoordvoerder van NSC. "De boel zit daar al drie jaar op slot en dat moet veranderen. Ik wil zeker wat voor de natuur doen, maar ook voor boeren die in grote mate van onzekerheid zitten."