Pas op voor phishing, de Belastingdienst stuurt je geen sms

Oplichters schrijven in naam van de Belastingdienst, bijvoorbeeld per sms, dat je een Belastingschuld moet afbetalen. Ook proberen ze DigiD-logins afhandig te maken. Dat meldt de NOS.

Dit is niet de eerste keer dat phishing in het nieuws is. Zo zijn afgelopen maart nog drie tieners uit Assen opgepakt voor betaalverzoekfraude.

Wat is phishing? Phishing is een vorm van digitale oplichting waarbij oplichters onder meer gebruik maken van e-mail, WhatsApp, sms of sociale media. Slachtoffers worden bijvoorbeeld naar een valse website gelokt waar ze vervolgens hun bank- of andere inloggegevens prijsgeven. Of ze maken geld over naar een fraudeur die zich voordoet als een dierbare, bijvoorbeeld na een verzoek via WhatsApp.

Toename door corona

De Fraudehelpdesk meldt dat het aantal meldingen en slachtoffers van de laatste vorm van oplichting is toegenomen. De eerste vier maanden van dit jaar zijn er bij de helpdesk al meer meldingen van oplichting binnengekomen, dan in heel 2019.

Dat komt door de coronalockdown, schrijft de Fraudehelpdesk op de website. "Sinds we sociale media als gevolg van de coronalockdown veel intensiever gebruiken om met vrienden en familie in contact te blijven, slaan oplichters grootschalig toe."

Hieronder een voorbeeld van een sms-bericht in naam van de belastingdienst. De tekst gaat door onder de screenshot.

Een screenshot van een smsje van de belastingdienst (Rechten: RTV Drenthe)

De politie, Veiligbankieren.nl, de Belastingdienst en de Fraudehelpdesk geven een aantal tips waaraan je kan denken om fraude te voorkomen.

Nooit via mail of sms

Een bank zal nooit via de mail of tekstbericht aan een klant vragen om persoonlijke bankzaken te regelen via een hyperlink. Om online te bankieren kan je het beste het webadres van je bank intikken of de app opstarten. Ook bij andere boekingen, zoals het kopen van tweedehands spullen op het internet, kan je het beste via de website of app van de bank doen in plaats van een hyperlink in een bericht.

De bank vraagt verder nooit om je bankpas op te sturen. Als je van je bank een nieuwe pas krijgt, dan vraagt de bank altijd dat je de oude pas doorknipt en weggooit.

Betalingsachterstanden bij de belastingdienst

De Belastingdienst stuurt nooit berichten via WhatsApp, sms of mail over bijvoorbeeld betalingsachterstanden. Reageer er niet op en verwijder het bericht. Als je wil controleren of een bericht van de belastingdienst komt, dan kun je inloggen op 'Mijn Belastingdienst' en 'Mijn Toeslagen'. Daar zie je de berichten die de Belastingdienst heeft verstuurd.

Oplichting door een 'vriend'

Iemand kan zich voordoen als een vriend en een betaalverzoek indienen. Als dat het geval is dan kun je beter eerst via een ander bekend nummer telefonisch contact met hem of haar opnemen. Ook wordt aangeraden om je niet te laten opjagen of afschepen wanneer degene je niet te woord wil staan. Bij een nieuw nummer of van een onbekende moet je helemaal op je hoede zijn, maar het is ook mogelijk dat een oplichter het e-mailadres of telefoonnummer van een ander heeft gehackt.

Verder raadt de politie aan dat je wachtwoorden veilig bewaart en regelmatig verandert. Ook moet je niet zomaar je persoonlijke gegevens via de telefoon geven. Als je bijvoorbeeld vol trots wil delen dat je een rijbewijs hebt gehaald, deel dan geen foto op sociale media. De persoonsgegevens die op het pasje staan kunnen dan worden misbruikt door criminelen.

Hoe eenvoudig je via phishing opgelicht kan worden, zie je hieronder.

Toch geklikt?

Als je toch een linkje hebt aangeklikt dan kun je de computer of telefoon controleren op schadelijke software en je wachtwoorden wijzigen. Ga niet internetbankieren voordat je zeker weet dat je toestel schoon is. Heb je je inloggegevens ingevuld? Neem dan contact op met je bank.

Als je slachtoffer bent van phishing, dan kun je aangifte doen bij de politie.

Phishing is ook op een aantal andere manieren te herkennen:

- De persoonlijk aan jou gericht, maar begint algemeen, zoals: "Geachte klant".

- De mail bevat taal- en stijlfouten.

- Er wordt gesuggereerd dat het account geverifieerd moet worden met jouw inloggegevens.

- Er wordt gedreigd met gevolgen als je niet onmiddellijk gehoor geeft aan de tekst in de sms of mail.

- De link waarnaar wordt verwezen bevat subtiele verschillen met de originele, zoals een andere schrijfwijze. Vertrouw je de link niet, dan kun je die controleren via de website checkjelinkje.nl

