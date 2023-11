PVV wint in elf Drentse gemeenten, GroenLinks-PvdA de grootste in Tynaarlo

Drenthe kleurt de ochtend na de verkiezingsdag bijna volledig blauw op de uitslagenkaart. In elf van de twaalf gemeenten is de PVV de grootste geworden. Alleen in Tynaarlo kwam een andere winnaar uit de bus. Daar werd GroenLinks-PvdA de grootste partij.

In Drenthe koos 26 procent van de kiezers voor de partij van lijsttrekker Geert Wilders. Daarmee werd de PVV veruit de grootste. De steun voor de partij is verdubbeld ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2021. Toen stemde 12,4 procent voor de PVV. Vooral in Emmen, Hoogeveen, Borger-Odoorn en Coevorden haalde de partij veel stemmen.

NSC tweede

Nieuwkomer Nieuw Sociaal Contract (NSC) bezet de tweede plek in Drenthe en haalde 16 procent van de stemmen. Ook de aanhang voor GroenLinks-PvdA is met 1,4 procent licht gestegen in de provincie en haalde 14 procent van de stemmen.

Was de VVD van lijsttrekker Dilan Yesilgöz in Drenthe in 2021 nog de grootste met 20,4 procent van de stemmen, bij de huidige verkiezingen eindigt de partij in Drenthe als vierde met 12,6 procent van de stemmen.

Trendbreuk in Tynaarlo

Tynaarlo is de vreemde eend in de bijt in Drenthe. Deze gemeente kleurt rood, doordat GroenLinks-PvdA hier als enige Drentse gemeente de meeste stemmen binnenhaalde. De partij van lijsttrekker Frans Timmermans komt uit op 22,3 procent van de stemmen. Ook de VVD (16,2) blijft de PVV (15,7) in Tynaarlo nog voor.

Gisteren gingen in Drenthe iets meer mensen naar de stembus dan in 2021. Dit jaar is de opkomst 80,9 procent. Twee jaar geleden was dat 80,2 procent.