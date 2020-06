Zes jaar cel geëist voor inbraken in Drenthe en Friesland

Het Openbaar Ministerie eist tegen een 28-jarige inwoner van Ede zes jaar cel voor 19 inbraken in Drenthe en Friesland. De inbraken werden eind vorig jaar gepleegd. Acht keer daarvan bleef het bij een poging, elf keer kwam de inbreker binnen en sloeg hij zijn slag. De man pleegde de inbraken onder meer in Rolde, Zuidwolde en Hoogeveen. Het oudste slachtoffer was 96 jaar. De Edenaar maakte met name sieraden en geld buit. De politie had de verdachte al een poosje in beeld, voor hij op 19 november in Grou werd ingerekend. Zijn mobiele telefoon had bij vrijwel alle inbraken zendmasten in de buurt van de woningen aangestraald. Ook was zijn auto middels het zogenoemde ANPR-systeem (Automatic Numberplate Recognition) in het noorden gesignaleerd op de datums en tijdstippen van de inbraken. Verder waren er schoensporen aangetroffen die overeenkwamen met de sneakers die de verdachte droeg.