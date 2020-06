Biografie over Van Heutsz: 'Meest omstreden Nederlandse militair'

Onderzoekster en schrijfster Vilan van de Loo schreef een biografie over Van Heutsz, genaamd 'Uit naam van de majesteit', dat nu in de winkels ligt.

Hoe kwam u op het idee om een biografie over Van Heutsz te schrijven?

"Voor mijn boek over Johannes van der Steur, een zendeling in het voormalige Nederlands-Indië, kwam ik de naam Van Heutsz tegen. Ik had vooroordelen over hem, iemand die niet nadenkt en erop los hakt. Ik ben toen in het archief brieven van hem gaan lezen... Ik zie mezelf nog zitten in het archief. Aan een klein tafeltje, met zijn brieven in zijn handschrift... daaruit kon ik opmaken dat het een intelligent man was en dat hij echt betrokken was bij Nederlands-Indië. Daardoor raakte ik nieuwsgierig."

Hoe kwam Van Heutsz in Nederlands-Indië terecht?

"Hij tekende voor het Nederlandse leger. Hij kwam in Nederlands-Indië terecht nadat daar de Atjehoorlog (1873-1914, red.) was uitgebroken en nam daar deel aan verschillende expedities. Van Heutsz deed het goed als militair. Hij was een van de best opgeleide militairen van het Oost-Indische leger. Hij kreeg alle graden van de Militaire Willems-Orde en had een duidelijk idee over hoe je oorlog moest voeren: offensief. Hij heeft snel carrière gemaakt. In 1904 werd hij door koningin Wilhelmina in Nederland benoemd tot gouverneur-generaal, de hoogste bestuurder, van Nederlands-Indië."

In uw boek noemt u hem de meest omstreden militair uit de Nederlandse geschiedenis. Kunt u dat uitleggen?

"Van Heutsz was een koloniaal. Kolonialisme is verbonden met racisme, want je beoordeelt iemand op zijn of haar afkomst. Hij was ook een harde militair. Daar besteed ik in mijn boek ook zeker aandacht aan. Hij leidde militaire expedities. Ik noem in mijn boek ook de sterftecijfers onder de bevolking tijdens deze expedities. Van Heutsz had als bestuurder voor die tijd wel moderne opvattingen. Hij wilde Indonesiërs in de rangen van het leger en gaf subsidie aan Indonesische tijdschriften in de kolonie. Dat waren opvattingen waar de regering in Nederland nog niet helemaal klaar voor was."

Van Heutsz is geboren in Coevorden. Wat had hij met Drenthe of met zijn geboortestad?

"Eigenlijk helemaal niks. Hij heeft maar een paar maanden in Coevorden gewoond en is toen naar Terneuzen verhuisd. Ik heb ook nergens kunnen vinden dat hij het in zijn verdere leven over Coevorden of Drenthe heeft gehad of dat hij er in brieven over heeft geschreven. In 1933 werd door burgemeester Gautier en prins Hendrik een buste van Van Heutsz onthuld. Hij werd in die tijd als een held gezien, als de zoon van Coevorden. Je zou ook kunnen zeggen dat de stad een goed gevoel voor marketing had. In die tijd wilde Coevorden meevaren op de verering van Van Heutsz en zichzelf zo op de koloniale kaart zetten. Door de buste van Van Heutsz te plaatsen, droegen ze dat uit. Het beeld over Van Heutsz gaat dus eigenlijk niet over Van Heutsz zelf, maar over het zelfbeeld van Coevorden. Overigens had Van Heutsz weinig tot niets op met dergelijke eerbewijzen."

Maar Van Heutsz is omstreden. Hoort zijn buste nog wel in het straatbeeld thuis?

"Ik vind van wel. Het beeld stond altijd voor het gemeentehuis maar is inmiddels verplaatst naar de Haven. Er zou wel meer uitleg bij moeten komen te staan over het leven van Van Heutsz en zijn rol in Nederlands-Indië. En dan moet er ook bijstaan waarom de gemeente Coevorden voor het plaatsen van een buste van deze man heeft gekozen."