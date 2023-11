Opkomst Tweede Kamerverkiezingen in Drenthe iets hoger dan bij vorige verkiezingen

Het opkomstpercentage bij de Tweede Kamerverkiezingen in Drenthe is 80,9 procent. Dat is 0,7 procent hoger dan bij de vorige verkiezingen in 2021. Toen ging 80,2 procent van de kiezers naar de stembus.

In gemeente De Wolden was het opkomstpercentagen met 87 het hoogst, In Emmen met 75,2 procent het laagst.