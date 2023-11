PVV'er Nico Uppelschoten uit Eelde mogelijk toch naar Den Haag

De PVV is de grootste partij geworden met 37 zetels in de Tweede Kamer. Nico Uppelschoten (79) uit Eelde staat op plaats 39 van de PVV-kieslijst. Hij wilde eigenlijk niet in de Tweede Kamer en dacht op een onverkiesbare plaats te staan.

Maar als de PVV in het kabinet komt lijkt Den Haag toch te roepen. "Ja, dat denk ik ook", zegt Uppelschoten. "Ik had besloten op een onverkiesbare plaats te gaan staan. Ook vanwege mijn persoonlijke situatie als mantelzorger voor mijn vrouw. Ik moet heel goed nadenken hoe ik daar een fatsoenlijke oplossing voor kan vinden. Daar is het afhankelijk van."

Over rechts

Uppelschoten verwacht dat er een kabinet over rechts komt. "Het ligt in de lijn der verwachting dat BBB, NSC en de VVD gaan meedoen." VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz heeft eerder aangegeven niet in een kabinet onder Wilders te willen gaan zitten. "Dan kan zij dat niet doen, maar een andere VVD-er kan dat wel. Misschien moet ze dan maar fractievoorzitter worden." Een kabinet van GroenLinks-PvdA, VVD, NSC en D66 kan Uppelschoten zich niet voorstellen. "De verschillen zijn te groot, het verleden heeft bewezen dat zo'n kabinet de problemen waar we voor staan niet kan oplossen."