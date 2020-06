Weesdasje Lucky maakt het goed: 'Hij heeft gisteren zelf gegeten'

Uitgedroogd en onderkoeld werd hij van Echten overgebracht naar opvangcentrum Das & Boom in Nijmegen. Daar lag hij een paar dagen op de IC, waar hij om de zoveel tijd voer kreeg toegediend. Gisteren heeft hij voor het eerste zelf gegeten, vertelt Bert Hesse van het opvangcentrum.

Bekijk hieronder de video van Lucky die is gemaakt door Das & Boom.

Zoektocht

De zoektocht werd vorige week opgezet toen op camerabeelden te zien was dat de moeder van de jongen zich niet meer bij de burcht vertoonde. De leden van de werkgroep hebben dagenlang bij de burcht gepost, totdat Lucky pardoes voorbij kwam lopen.

Zijn broertjes of zusjes hadden minder geluk. Eentje werd dood aangetroffen; vermoedelijk overreden. De zoektocht naar het derde beestje is inmiddels gestaakt. De kans dat hij het heeft overleefd is heel klein.

De Dassenwerkgroep werkt momenteel aan het protocol om dit soort gevallen in de toekomst te voorkomen.

Geen zeldzaamheid

Verweesde dassen zijn geen zeldzaamheid. Jaarlijks sneuvelt een vijfde van de Nederlandse dassenpopulatie in het verkeer. Een deel daarvan is zogend. Dassenmoeders laten hun jongen hulpeloos achter in de kraamburcht. Pas na juli zijn ze zo groot dat ze zichzelf kunnen redden.

In het opvangcentrum in Nijmegen worden momenteel nog 21 verweesde dassen opgevangen, waaronder een paar Drentse. Het is de bedoeling dat zij zich over een tijd weer in de natuur kunnen redden.