Inwoners Nieuw-Weerdinge over PVV-stem: 'Niet getwijfeld, Wilders doet goede dingen'

De 'mildere' toon

Ondanks de winst, die zoals het nu lijkt 37 zetels oplevert, is kabinetsdeelname voor de PVV nog niet zeker. Bewoners die zich achter Wilders schaarden, hopen dat hij het resultaat verzilvert. "Er is hulp nodig van andere partijen", realiseert een van hen. "Maar gisteravond is al gezegd door partijen: we moeten over onze schaduw heenstappen. Dus ik ben benieuwd."

Van de kiezers in gemeente Emmen, waar Nieuw-Weerdinge onder valt, stemde ongeveer een derde (36 procent) op de PVV. Volgens Klaas Bosma, PVV-fractievoorzitter in Emmen, bestaat er geen misverstand over dat de asieloverlast in het dorp heeft gezorgd voor een berg stemmen. "Daar ben ik van overtuigd", zegt hij stellig. "Mensen hebben er de buik vol van."