Wethouder Midden-Drenthe over rotonde: ‘Ik had geen idee dat er iets aan de hand was’

De gemeenteraad van Midden-Drenthe voerde vanavond voor het eerst een inhoudelijke discussie over de kostenoverschrijding bij de aanleg van de rotonde langs de A28 in Beilen.

In het project werd in plaats van 9 ton, ongeveer 1,5 miljoen euro geïnvesteerd. Pijnlijk kwamen alle gemaakte fouten bovendrijven zonder dat de verantwoordelijk wethouder Anique Snijders (VVD), de missers kon uitleggen.

Oorzaken oplopen kosten

De vraag van veel raadsleden vanavond was: hoe konden deze kosten voor de rotonde zo enorm oplopen? Waar het plan in 2013 voor de nieuwe rotonde in de gemeenteraad begon met een standaard rotonde van ongeveer 300.000 euro, werden al snel extra uitgaven gedaan, blijkt uit een brief aan de gemeenteraad. De rotonde moest geschikt worden voor grotere vrachtwagens vanwege de enorme toestroom van het verkeer dat vanuit het distributiecentrum van Jumbo en van de A28 komt.

Daarnaast moest de rotonde op een deel van de grond van de Jumbo gebouwd worden. Dat kostte ook meer geld. Grond, waarvan later bleek dat het te zwakke grond was. Kabels en leidingen moesten ook nog eens twee keer verlegd worden om aan alle eisen te kunnen voldoen en nog een belangrijk punt waar vanavond vragen over gingen: de voorbereidingskosten van ruim 2 ton die de gemeente door het gebrek aan overzicht vergat mee te nemen in de begroting.

Aannemer waarschuwde de gemeente, maar boorde op de verkeerde plek

De gemeente bleek gewaarschuwd voor de zwakke ondergrond van de rotonde. Door de aannemer zelf, maar ook historische kennis van de grond was in huis. Op bijlagen van het bodemonderzoek is namelijk te zien dat de Beilervaart oorspronkelijk op de plaats van de rotonde gelopen heeft, maar daar werd volgens de gemeente 'niet eerder aandacht aan gegeven'. In de brief aan de gemeenteraad staat dat 'overzicht en communicatie ontbraken waardoor betrouwbare cijfers nu, aan het einde van het project, pas naar voren komen.'

Politieke discussie barst los

Inmiddels zijn we 7 jaar en veel tonnen verder en barst de discussie in de gemeentepolitiek los. "De zure appel wordt ons hier door de strot geduwd", roept Henk Heideveld van oppositiepartij ChristenUnie. De partij is net als alle andere partijen fel op het handelen van de wethouder. "Het college verschuilt zich achter adviezen van projectontwikkelaars, maar wie hield er toezicht?", vult Jan Beugel van collegepartij PvdA aan. Collegepartij CDA vraagt zelfs de verslaglegging op van de gesprekken van de wethouder met de projectgroep.

"Ik was de verantwoordelijk wethouder en er is veel misgegaan", licht de wethouder Snijders toe. "Ik had geen idee dat er iets aan de hand was."

De wethouder laat inmiddels onderzoek doen naar alle civiele projecten en de bijbehorende begrotingen. "Ik ben ongerust geworden. Een herhaling wil ik voorkomen. Ik heb gemerkt dat er meer antwoorden zijn dan dat ik kreeg. Ik heb te weinig doorgevraagd en dat is mijn leerpunt, dat ga ik over doen."

Gehele college wist af van overschrijding

Maar de storm gaat nog niet liggen, de wethouder en het gehele college worden in hun manier van besturen aangevallen. "Er staat dat de tegenvallers zijn voorzien. Voorzien, maar niet meegenomen in het budget, dus voor ons als raad onvoorzien en opnieuw een punt van slecht management", stelt Arnoud Knoeff van D66. "Waarom zijn we niet op de hoogte gebracht? Wisten andere leden van het college dit wel en is er geen enkel moment geweest dat er iemand heeft gedacht: we moeten de raad hierover informeren?"

De wethouder kan alleen refereren naar de mondelinge gesprekken die zij met haar collegabestuurders over het onderwerp heeft gevoerd. "Ik kan het niet mooier maken dan het is", moet de wethouder toegeven. "Ik ben u gewoon vergeten mee te nemen in het bedrag, dat is wat het is."

De wethouder krijgt alleen bijval van haar eigen partij: "We hebben als gemeenteraad aangegeven dat we meer wilden dan alleen een rotonde. We zijn gaan spreken over de 'herinrichting van de entree van Beilen', logisch dat het dan duurder wordt", vertelt Arjan van Gelderen van de VVD. Maar aan het thema 'politiek bestuur', brandt de partij zich niet.

Volgende week gaat de politieke discussie verder. Dan moet de wethouder haar optreden nog verder verantwoorden, want een motie van wantrouwen ligt al klaar.

Aanpassingen moeten nog worden gedaan

Overigens zijn nog niet alle werkzaamheden rondom de rotonde afgerond. De verfraaiing van de rotonde en ook het plaatsen van het kunstwerk 'Boertje' moeten nog plaatsvinden.

Ook de Jumbo geeft aan dat zij zelf nog in gesprek is over hoe de weg op eigen terrein beter kan aansluiten op de rotonde. Ondanks dat de rotonde wettelijk aan de eisen voldoet, wil de supermarktketen ervoor zorgen dat het vrachtverkeer de bocht beter kan maken. Nu is de bocht van de uitrit voor extra lange vrachtwagens iets te scherp. Wat voor financiële consequenties heeft, is nog niet bekend. De Jumbo zegt dat het gaat om een minimale aanpassing. Raadsleden duiden dat de kwart van de rotonde voor het distributiecentrum 'de gevoelige kwart' is en daardoor ook het duurste.

