Stevige woorden in raad Hoogeveen, maar 'doodzonde' wethouder Giethoorn zonder gevolg

De aankoop van drie winkelunits in de Tamboerpassage door het college van Hoogeveen, leidt tot stevige kritiek van de oppositie in de gemeenteraad van Hoogeveen. Wethouder Eric Giethoorn (CDA) overleeft een motie van wantrouwen, maar hoort dat hij totaal geen zelfreflectie toont.

De motie van wantrouwen is de stevigste van twee moties die voorgelegd worden. Ook burgemeester Karel Loohuis krijgt kritiek en met hem krijgt het hele college een motie van treurnis aan de broek. In twee jaar tijd is het al de vierde keer dat collegeleden er moties van wantrouwen of afkeuring ondergaan. En overleven.

Overeenkomst

De winkeliers in de Tamboerpassage zouden wat de gemeente Hoogeveen betreft moeten verhuizen naar het 'kernwinkelgebied' de Hoofdstraat. De toenemende leegstand daar zou er door bestreden worden. Begin dit jaar maakt wethouder Giethoorn een lang geheim gehouden overeenkomst met één van de winkeliers in de Tamboerpassage. Taska Lederwaren verhuist na verkoop van de winkel aan de gemeente naar de Hoofdstraat.

De verkoop doorkruist plannen van vastgoedhandelaar Poiron om twee woontorens te bouwen op de plaats van de Tamboerpassage. Voor de winkeliers een financieel aantrekkelijker plan dan de verhuissubsidie die gemeente en provincie bieden. En zolang dat niet gebeurt vinden zij de Tamboerpassage juist een goede winkellocatie. De aankoop door de gemeente doet dat geen goed.

'Demoniseren'

Fractievoorzitter Debbie Bruijn (VVD) doet in de raad de aftrap en deinst er niet voor terug om hard uit te halen naar wethouder Giethoorn. Ze weet dat de motie het niet gaat halen. Immers de coalitiepartijen Gemeente Belangen, CDA en ChristenUnie hebben twee weken geleden al aangegeven de wethouder en het college te blijven steunen.

Toch zet Bruijn door als een 'verplichting aan de inwoners van Hoogeveen'. Giethoorn toont en toonde in haar ogen 'geen zelfreflectie, voelt de tijdgeest niet aan en heeft geen gevoel voor communicatie'. "De wethouder schoffeert de raad en demoniseert", zegt de VVD-fractievoorzitter. "Het leervermogen van de wethouder schiet tekort om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden."

'Niets te verwijten'

Giethoorn antwoordt dat hem niets te verwijten valt als het om de aankoop gaat. Toch belooft hij later op de avond de raad vaker en regelmatig op de hoogte te brengen van vastgoed-aankopen. Hij gebruikt dezelfde bewoordingen als waarmee wethouder Erwin Slomp vorige zomer zijn excuses aanbood bij een motie van wantrouwen tegen hem.

Slomp informeerde de pers eerder dan de gemeenteraad over het stopzetten van het veel besproken kunstijsbaanplan. "Deze motie doet wat met mij. Dat u woorden als demoniseren gebruikt. Het raakt mij en doet mij pijn", zei Slomp en zegt Giethoorn nu ook.

Droge ogen

Maar waar Slomp vorig jaar bij zijn excuses tranen in de ogen had, zegt Giethoorn het met droge ogen. Geen enkele partij steunt de motie van de VVD, juist vanwege die 'te harde' bewoordingen. Toch zeggen ook andere oppositiepartijen het te betreuren dat de wethouder blijft volharden. Maar zij vinden het meer het college in zijn geheel te verwijten dat het zo is verlopen, zegt Marin Rutgers (D66).

Jeroen Pomper (SP) roept het hele college op aan zelfreflectie, transparantie, inlevingsvermogen en communicatie te gaan werken. Catrien van Hien (GroenLinks) vindt het onvoorstelbaar na wat er de afgelopen jaren de revue is gepasseerd. En Inge Oosting (PvdA) noemt het optreden van het college in zijn geheel zeer zwak en dat in een tijd dat de gemeente in financieel zwaar weer zit.

De motie van treurnis tegen het college haalt het niet door het front dat de coalitiepartijen vormen. Burgemeester Karel Loohuis verdedigt het college. Loohuis zegt dat er nou eenmaal afspraken waren met Taska Lederwaren om de verkoop stil te houden.

Vertrouwen broos

Na de zomer hoopt de burgemeester weer tot goede verhoudingen te zijn gekomen met de raad. "Met het oog op het gesprek dat we gaan houden over de financiële toekomst van Hoogeveen. Een lakmoesproef zal dat zijn voor onze samenwerking in de raad." SP-raadslid Jeroen Pomper concludeert: "Wij delen die hoop, maar het vertrouwen is broos."

