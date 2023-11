Nesten verwijderen en bomen snoeien: Assen maakt einde aan roekenoverlast Marsdijk

Bewoners van de Asserwijk Marsdijk zijn, waarschijnlijk, vanaf het voorjaar verlost van de overlast gevende roeken. De gemeente Assen is deze week begonnen met het verwijderen van de nesten van de hoofdkolonie, aan de Andrej Sacharovweg. Daarnaast snoeit de gemeente de bomen, zodat de roeken volgend jaar de nesten niet opnieuw kunnen bouwen in de bomen.

Minder aantrekkelijk

De gemeente Assen doet het snoeien nu, omdat het seizoen daarvoor is begonnen. "In het najaar zit er geen blad in de bomen en kunnen wij de nesten verwijderen. Daarnaast is het broedseizoen in het voorjaar, dus moeten wij voor die tijd alles snoeien en verwijderen", zegt een woordvoerder van de gemeente.