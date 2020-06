Atlas Theater in Emmen weer open: 'Het is heel gek, maar ook te gek'

"Tuurlijk kan het niet uit", reageert het duo, op de vraag wat dit financieel voor hen betekent. "Maar als je een baan wil waar je veel geld mee wil verdienen, moet je niet het theater in gaan. Je doet dat omdat je passie daar ligt en je je wil uiten en er publiek bij wil betrekken. Daarvoor ga je het theater in, en dan is geld helemaal niet belangrijk."

'Heel gek, maar ook te gek'

"Het is heel gek, maar ook te gek om weer te mogen spelen", zegt Rob Mollien. "We zijn gewend om driehonderd shows per jaar te geven. En ineens kwamen we tot stilstand. En het is niet omdat we zelf perse in de spotlights willen staan, maar het is net of je 80 kilometer per uur rijdt en dan ineens stilstaat. Zo heeft mijn lijf het wel ervaren. Ik had erg veel stress."

In het theater worden de bezoekers bij de ingang voorafgaand de show aan wat vragen onderworpen, moeten de handen ontsmet worden en in de zaal, waar het podium nu ook tevens als zaal dient, staan de stoelen anderhalve meter uit elkaar.

Speciale show die coronaproof is

Het duo ontwikkelde samen met de directie van het Atlas Theater een familieshow en een avondshow die coronaproof zijn. Deze wordt elke donderdag tot en met zondag in juni opgevoerd. Er zit cabaret in, maar ook magie en illusionisme. "Het was wel even schakelen, omdat we ons ook aan de anderhalve meter afstand moeten houden", vult Emiel Lensen aan. "Maar het publiek was heel enthousiast. En als zij blij zijn, zijn wij ook blij."

Het Atlas Theater in Emmen is weer open voor publiek

Met verschillende trucs, met kaarten maar ook met gedachten, valt het publiek van de ene verbazing in de andere. "Ik heb het theater echt gemist", reageert een man. "We hebben drie maanden zonder gemoeten." Een hoogtepunt is toch wel een nieuw onderdeel, waarbij Rob geblinddoekt een begin en eindpunt op een schaakbord vond met paardensprongen en daarbij alle 64 vakken aandeed.

Sponsoring

Stichting Vrienden van het Atlas Theater, met ruim 900 leden, sponsort een deel van de voorstellingen. "Dat heb ik aan ze gevraagd", legt Atlas Theater-directeur Machteld van der Werf uit. "Want je kan je voorstellen: theatershow voor dertig man publiek, terwijl de artiesten en het personeel ook betaald moet worden, dat kan niet echt uit. Maar het is zo lekker om weer bezig te zijn, open te kunnen en dat je theater kunt maken met z'n allen. Ik heb veel leuke reacties gekregen."

Vooruit kijken

Op dit moment bekijkt het Atlas Theater ook nog wat kan in juli, bijvoorbeeld combinaties met theater en eten, want dan mogen er weer honderd bezoekers komen. "Het heeft veel chaos veroorzaakt, deze coronacrisis. Het is een gatenkaas qua programmering. Ik ben al voor drie seizoenen aan het programmeren. Veel dingen schuiven op. Muziek en cabaret kan nog wel, toneel en grotere musicals worden lastiger. Hopelijk zijn we vanaf volgend jaar weer voor iedereen geopend", besluit Van der Werf.

Andere, grotere theaters in Drenthe beginnen later

De Nieuwe Kolk in Assen laat weten op 25 juni weer met voorstellingen te beginnen. Hoe dat eruit komt te zien, wordt volgende week bekend gemaakt. In de Tamboer in Hoogeveen begint het echte theaterseizoen weer in september. Wat de Ogterop in Meppel gaat doen, is nog niet bekend. De theaterdirecteur verwijst naar de gemeente als het gaat om de programmering. Deze maand blijft dat theater in ieder geval gesloten.