Drentse prominenten van GroenLinks-PvdA: 'Zat met verbazing voor de tv'

Een tweede plek bij de landelijke verkiezingen en 25 zetels in de Tweede Kamer voor de combinatielijst GroenLinks-PvdA. De partij werd in de gemeente Tynaarlo de grootste. De rest van Drenthe kleurt PVV-blauw.

Drentse prominenten van GroenLinks en de PvdA zijn geschrokken door de winst van de partij van Geert Wilders, maar zijn ook trots op de groei die de eigen combinatielijst heeft doorgemaakt. "We zijn acht zetels gegroeid, dat vertrouwen doet ons goed. Maar natuurlijk schrik je erg van de grote winst van de PVV", zegt Gea Bijkerk, fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Tynaarlo.

Dat de linkse combinatie in Tynaarlo de grootste is geworden, stelt Bijkerk tevreden. "Dat laat zien dat de boodschap in Tynaarlo goed is overgekomen. Een duidelijk signaal vanuit onze inwoners. De lokale fracties hebben fijn samengewerkt in de campagne. Het landelijke resultaat laat wat mij betreft ook zien dat die samenwerking geslaagd is", zegt Bijkerk.

Verbazing

Tryntsje Slagman, voormalig PvdA-burgemeester van de gemeenten Borger-Odoorn, Westerveld en Oosterhesselen, is er vanmiddag nog beduusd van. "Dit is een zeer teleurstellende uitslag voor mijn partij. Ik zat met grote verbazing voor de televisie gisteravond."

"Ik had eerlijk gezegd ook niet verwacht dat GroenLinks-PvdA de grootste partij zou worden. Ik ben een echte democraat, dus laat Wilders het nu maar doen. Hij moet het laten zien", aldus Slagman.

'Ik snap de onvrede'

Hoewel GroenLinkser Bijkerk trots is op het resultaat van haar partij, blijft de winst van de PVV aan haar knagen. "Ik denk dat sommigen binnen onze partij wel rekening hadden gehouden met de groei van de PVV, maar dat die groei zo groot zou zijn, had niemand verwacht."

Terugkijkend heeft ze wel een verklaring voor de opmars van de partij van Geert Wilders. "Deze groei heeft bijna alles te maken het asielbeleid van de afgelopen jaren. Er zijn per saldo niet meer asielzoekers gekomen, maar tijdens corona zijn de goede opvangplekken gesloten. Daardoor hebben we nu geen plek meer om mensen op te vangen. Je kunt ook niet uitleggen dat een statushouder bijvoorbeeld voorrang krijgt op een huurwoning, terwijl er al zo weinig woningen beschikbaar zijn. Het is een combinatie van het asielbeleid en de woningnood", legt ze uit.

Bijkerk voelt dan ook mee met de PVV-stemmers: "Ik snap het. Ik begrijp de onvrede echt." Daar sluit Slagman zich bij aan. "Veel mensen zijn ontevreden. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ze stemmen dan bij wijze van protest op een partij, zoals op de BBB eerder dit jaar. Nu gaan de stemmen naar de PVV. Maar of dat het beste protest is betwijfel ik ten zeerste."

Toch wijst het GroenLinks-raadslid niet enkel naar het Haagse beleid. Ze ziet het als een optelsom van aan de ene kant het kabinetsbeleid en aan de andere kant de nieuwsvoorziening vanuit de media. "Het is zonde dat framing ook doorslaggevend is geweest. Ik denk ook dat de pers hier een rol in heeft gespeeld. Het is 'makkelijk' om alleen de slechte berichten over de asielproblematiek mee te nemen en daarop te duiken. Er is te weinig positief nieuws geweest, want er gaat ook gewoon heel veel goed", legt ze uit.

'Never nooit'

Net als Frans Timmermans, landelijk lijsttrekker van GroenLinks-PvdA, zien Bijkerk en Slagman een samenwerking met de 37-koppige PVV-fractie niet zitten. Ze stellen beiden dat de verschillen niet te overbruggen zijn. "Wie wil er wel met de PVV?", vraagt Bijkerk zich af. "Ik weet het niet", beantwoordt ze haar eigen vraag. "Ik denk dat het beide kanten op moeilijk wordt. Maar ik kan natuurlijk niet in de kaarten van de VVD en NSC van Pieter Omtzigt kijken."