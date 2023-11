Basisschool uit Sleen doet mee aan Batterijen Battle: 'We doen het voor een schoner milieu'

Een nieuw inzamelrecord. Dat is het doel van 270 basisscholen tijdens de jaarlijkse Batterijen Battle. Bij deze inzamelingsactie wordt gestreden voor de winst en tegelijkertijd bijdragen aan een beter milieu. Ook CBS De Fontein uit Sleen doet aan de actie mee.

"Je moet allemaal lege batterijen inzamelen, elke kilo levert 0,25 cent op en dit doen we voor een goed milieu", vertelt David, leerling van de basisschool. Vorig jaar leverden 267 basisscholen een indrukwekkende bijdrage aan de actie door bijna 95 duizend kilo lege batterijen in te zamelen. Maar dit jaar lijkt er een nieuw record neergezet te worden, want vorige week zaten 80 van de 270 deelnemende scholen samen al op 35 duizend kilo.

Kleine school, groots ingezameld

CBS De Fontein is een kleine school met 75 leerlingen, toch gaat de inzamelingsactie boven verwachting. "Momenteel hebben we één ton bijna vol, in zo'n ton past ongeveer 70 kilo. Dat betekent dat we bijna één kilo batterijen per kind hebben ingezameld", vertelt docent Soraya Luttmer. "Ze komen met beste zakken vol naar school en zijn heel trots op wat ze verzameld hebben."

Thuis op zoek

"Ik heb denk ik al wel twee kilo ingeleverd", vertelt leerling Hugo enthousiast. "Als een batterij bij ons thuis leeg is, dan stoppen we het in een grote bak en sparen we het op. Als de bak dan vol is, kan ik het weer inleveren in de ton hier op school. We gebruiken thuis gewoon heel veel batterijen."

Ook David zoekt thuis in de kastjes naar lege batterijen, hij vindt het belangrijk dat ze gerecycled worden. "Soms als ik over straat loop zie ik een batterij in de bosjes liggen. Dat is heel slecht want dan eten dieren het op en gaan ze dood. Door deze actie komen de batterijen niet in de natuur terecht", vertelt hij.

Gaan voor de winst

De school die de meeste batterijen inzamelt, wint een reisje naar de Efteling. Ongeacht hoe groot de school is, iedereen maakt een gelijke kans op de winst. "Er wordt gekeken naar het aantal leerlingen ten opzichte van het aantal batterijen. Het is dus niet dat we minder kans maken omdat we een kleine school zijn", vertelt Luttmer.

Ook al staat het schone milieu voorop, een reisje naar de Efteling zien de leerlingen ook wel zitten. "We doen het voor het goede milieu, maar stiekem ook voor de Efteling", zegt David lachend.