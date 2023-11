Politie pakt Drentse geldezels aan, in totaal bijna 150 verdachten in beeld

De afgelopen dagen heeft de politie in Drenthe 28 verdachten gehoord. Zij zijn in verband gebracht met 155 slachtoffers met een totaal aan schadebedrag van ruim 30.000 euro. Volgens de politie was er bij tien verdachten na het verhoor onvoldoende bewijs voor vervolging. In de andere gevallen kregen de verdachten een dagvaarding, een taakstraf, een uitnodiging voor een hoorzitting of een vervolgtraject bij Halt. Bij twee verdachten is verder onderzoek nodig.