Martijn van Haaster nieuwe directeur van NAM

Martijn van Haaster wordt vanaf 1 januari de nieuwe directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Hij volgt Johan Atema op die sinds 2018 directeur was van de NAM.

Van Haaster komt over van Shell, waar hij verschillende managementfuncties heeft bekleed in binnen- en buitenland. Sinds 2020 is hij vicepresident Technical Lean Assets Upstream van het olie- en gasbedrijf.