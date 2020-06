Spierscheuring en nieuwe hoofdsponsor voor wielrenster Janneke Ensing

Wielrenster Janneke Ensing (33) uit Gieten had eindelijk weer zicht op haar eerste koers. Op 23 juli zou ze aantreden in Spanje bij de Emakumeen Nafarroako Klasikoa. Maar of ze dat gaat halen is nog maar de vraag. Bij een training op de mountainbike heeft ze een spierscheuring in haar bovenbeen opgelopen.

"Ja, dat is wel balen. Ik reed in het zandgat hier in Gieten. Daar zitten allemaal groeven waar ik in terecht ben gekomen. Het gaat dan allemaal zo snel. Ik ben wel losgeschoten uit m'n pedalen. M'n fiets lag een stukje verderop", laat Ensing weten.

"Ik ben meteen naar m'n manueel therapeut gegaan en die constateerde een scheur in m'n grote bovenbeenspier. Ik moet nu vooral rusten, m'n been hoog houden en koelen. Lopen gaat moeizaam. Daar heb ik nu twee krukken voor. Met fietsen heb ik minder pijn", baalt Ensing.

"Ik had net m'n planning rondgemaakt om anderhalve week in Limburg te gaan trainen, maar dat kan nu niet. Er staat zes weken voor. Maar ik ben fit, dus ik hoop dat het sneller gaat", zegt de 33-jarige renster.

Nieuwe hoofdsponsor

Toch is er ook goed nieuws voor de Drentse renster. Want per 1 juli rijdt ze niet meer voor het Australische Mitchelton-Scott, maar voor het Spaanse Team Manuela Fundación. Dat is de nieuwe hoofdsponsor van de ploeg.

Het is een non-profit-organisatie die wordt geleid door zakenman Francisco Huertas en zijn vrouw Maria Angustias Goanzález. Zij steken vooral eigen middelen in de organisatie en hebben nu een meerjarendeal gesloten met de WorldTour-ploeg. De organisatie ondersteunt sportverenigingen en goede doelen.

Zeventig procent salaris inleveren

De hotelketen Mitchelton werd hard geraakt door de coronacrisis en had al langer financiële problemen. Ensing moest daarom zeventig procent van haar loon inleveren. Of de nieuwe sponsor daar verandering in aan gaat brengen is nog niet duidelijk. Wel is de continuïteit van de ploeg nu gewaarborgd. Wereldkampioene Annemiek van Vleuten rijdt ook voor deze ploeg.

