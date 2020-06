Drenthe ontsnapt 'vooralsnog' aan mysterieuze egelziekte

De mysterieuze egelziekte, die in Nederland om zich heen grijpt, is nog niet opgedoken in Drenthe. De enige opvang in de provincie, 't Egelhuus in Hollandscheveld, heeft nog geen meldingen binnengekregen. Maar dat zou elk moment kunnen veranderen.

De ziekte veroorzaakt verschillende wonden op het hoofd en de poten van egels. Daarnaast kunnen er abcessen ontstaan en raken de egels benauwd. De overlevingskansen van een besmette egel zijn laag.

Ziekte rukt op naar het noorden

De ziekte rukt volgens de Egelbescherming Nederland snel op naar het noorden. Zo begon de ziekte in België en zijn er ook al meldingen uit Utrecht en Nijmegen. Het is dan ook een kwestie van tijd voordat de ziekte verder op rukt naar het noorden, maar dit kan wel even duren volgens Linda de Jong van 't Egelhuus. "De Randstad en het zuiden zijn veel dichter bevolkt, ook met egels. Hier in het noorden is het allemaal minder bevolkt en kan de ziekte zich ook lastiger verspreiden."

Volgens directeur Jenny Kleve van de Egelbescherming is de tijd van het jaar nu ook lastig vanwege paringstijd. Daarmee zoeken de dieren elkaar op en kunnen dan besmet worden. Ook als de egels jongen krijgen is er kans op besmetting. Vanwege de verwachte droogte komende zomer zal ook voedselschaarste onder de beestjes ontstaan. Ze gaan dan in dezelfde gebieden op zoek naar eten met als gevolg nog meer kans op besmetting.

Op de website van de Egelbescherming staan foto's van egels die de ziekte hebben.

Zelf helpen? De Egelbescherming geeft een aantal tips om egels te helpen: - Plaats bakjes met vers water in de tuin. - Plaats blikvoer voor dieren in de tuin. - Overdag zijn egels niet zichtbaar, als je er wel een ziet dan is 'ie waarschijnlijk ziek. - Breng een gevonden egel zo snel mogelijk naar een opvang of bel de Dierenambulance.

Werkgroep doet onderzoek, corona maakt het lastig

De Egelbescherming Nederland heeft een werkgroep opgericht om alle informatie rondom de ziekte te verzamelen. Ook het RIVM is hier bij aangesloten. Er is nog geen geneesmiddel. Vanwege het coronavirus kan de werkgroep niet zo makkelijk aan de slag. Er kunnen veel minder mensen aan het werk worden gezet en autopsies op egels zijn lastig uit te voeren.

Een verband tussen de ziekte en het coronavirus is nog niet uit te sluiten. "Deze ziekte vertoont namelijk geen enkele overeenkomst met COVID-19 en het vermoeden bestaat dat er vorig jaar ook al enkele gevallen van deze egelziekte gemeld zijn. Maar ook dit moet allemaal nog onderzocht worden" aldus Kleve.

