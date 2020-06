Discussie over rol van oud-directieleden Airport Eelde bij vliegveld op Bonaire

Een kleine politieke discussie op het Caribische eiland Bonaire. Oppositiepartij PDB vraagt zich af of er bij de benoeming van directieleden van de luchthaven op het eiland sprake is van vriendjespolitiek.

Drie betrokkenen hebben in het verleden namelijk gewerkt op Groningen Airport Eelde en kennen elkaar. Oud-directeur Marco van de Kreeke van Groningen Airport Eelde is lid van de Raad van Commissarissen. Hij was overigens al eerder directeur van de luchthaven op Bonaire. Voormalig directeur Jos Hillen van Groningen Airport Eelde is nu de baas van het vliegveld op Bonaire. En sinds 1 mei is Onno de Jong, tot voor kort de havenmeester op Eelde, de operationeel directeur van Bonaire International Airport.

Typisch Bonaire

Volgens de Nederlandstalige Antilliaanse krant Amigoe maakt oppositieleider Clark Abraham zich zorgen, omdat er drie hooggeplaatste functies worden uitgevoerd door mensen die een connectie met elkaar hebben. Wat als ze dat als eiland zo hadden gedaan? "Dan zou iedereen zeggen: zie je wel, typisch Bonaire", zo vertelt Abraham aan de krant.

Jos Hillen was interim-directeur op Groningen Airport Eelde voordat de start- en landingsbaan verlengd werd. Marco van de Kreeke volgde hem op. Onno de Jong heeft al eerder werkzaamheden verricht voor Bonaire International Airport bij onderhoudswerkzaamheden die nodig waren. Sinds 1 mei werkt hij op het eiland als operationeel manager.

Drie handen op één buik

"Al die mensen kennen elkaar. Dat zijn natuurlijk drie handen op één buik", zegt de oppositieleider tegen de krant. "Ik heb nu een beetje het beeld van een slager die zijn eigen vlees keurt. Het lid van de RvC, dat in Eelde heeft gewerkt, haalt hier iemand naartoe die ook in Eelde heeft gewerkt en vervolgens haalt diegene weer iemand uit Eelde."

Volgens Abraham is Bonaire aandeelhouder in de luchthaven en is er nooit een vacature geweest. Ook niet voor de functie van operationeel manager. "Als je zo'n functie onderhands aan iemand gunt, dan krijgen lokale mensen nooit de kans. We hebben het niet over Schiphol hè, maar over een luchthaven in een weiland in de buurt van Groningen."

Geen sprake van

Directeur Jos Hillen van Bonaire International Airport snapt de commotie niet, zo zegt hij in Amigoe. "We hebben ons te houden aan wettelijke regelgeving die ervoor zorgt dat vriendjespolitiek achterwege blijft." Hillen is in 2018 al gevraagd om directeur te worden. Toen was Marco van de Kreeke nog niet benoemd als lid van de RvC. Hillen heeft pas later de functie aanvaard. "Daarnaast zijn Onno, Marco en ik geen familie van elkaar en ik heb nooit met Marco samengewerkt."

De benoeming van Onno de Jong, de voormalig havenmeester van Eelde, is gedaan omdat De Jong de luchthaven in het Caribisch gebied eerder heeft geholpen en ervaren is. "Hij heeft er mede voor gezorgd dat we met de maximale veiligheidsscore ons veiligheidscertificaat hebben behaald. Hij is buitengewoon kundig en ervaren. Deze functie was zo specifiek. Daarom is er geen vacature geweest."

Overigens bestaat de eilandsraad op Bonaire uit drie partijen. Twee coalitiepartijen en een oppositiepartij. Op het eiland wonen zo'n 20.000 inwoners. In het verleden was Clark Abraham gedeputeerde, te vergelijken met een wethouder in Nederland. Of deze discussie een staartje krijgt? De politieke partijen op Bonaire liggen nogal met elkaar overhoop. Discussie is er volgens ingewijden niet echt.

