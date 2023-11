Elektrische auto brandt uit bij tankstation A28, schade aan laadstation

Bij een tankstation langs de A28 tussen Dwingeloo en Beilen is een elektrischa auto uitgebrand.

De brand ontstond tijdens het laden van de auto. De bestuurder heeft nog geprobeerd de auto weg te rijden van het laadstation, maar dat is niet gelukt, aldus de brandweer.

De schade aan het laadstation is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Drenthe aanzienlijk. Ook een deel van de overkapping raakte beschadigd. Die wordt geïnspecteerd met een hoogwerker.

Auto onderdompelen

Het blussen van een accu is lastig omdat die volgens de woordvoerder steeds weer vlam vat wanneer er even gestopt wordt met blussen. De brandweer laat daarom een grote bak aanvoeren om de auto onder te dompelen in water.