'Onbegrepen' Bram (13) maakt YouTube-serie over autisme

"Ik loop ertegenaan dat veel mensen niet weten wat autisme is", vertelt Bram. "Dus ik dacht: wat nou als ik probeer dat uit te leggen in een serie op mijn YouTube-kanaal?" Op zijn kanaal 'BRAMMO' staan inmiddels driehonderd video's, die Bram voornamelijk voor zijn plezier maakt.

Bram doet alles zelf

"Ik weet hoe de camera werkt en hoe je de video's moet bewerken. Toen de coronacrisis uitbrak had ik meer tijd over en ben ik begonnen met de serie." Hij is er dus al drie maanden mee bezig en de eerste vijf afleveringen zijn af. "Er gaat veel tijd in zitten. Ik schrijf een script, maak afspraken en ik film en bewerk vervolgens alles zelf. Ook pas ik mijn YouTube-kanaal en sociale media aan voor de serie. Nieuwe foto's plaatsen bijvoorbeeld."

Met zijn mobieltje filmt Bram zijn serie over autisme (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Kijken?

In de afleveringen interviewt de YouTuber bijvoorbeeld zijn moeder of iemand die al vijftig jaar met autisme leeft. Elke aflevering heeft zijn eigen onderwerp. Een gaat bijvoorbeeld over prikkels en een andere gaat over onzekerheid. Wil je de serie volgen? De eerste aflevering van 'Een leven met autisme' komt maandagmiddag om 12.00 uur online op het YouTube-kanaal BRAMMO.