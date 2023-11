Gemengde reacties Drentse moslimgemeenschap op PVV-winst: 'Het gaat uiteindelijk om de uitvoering'

Uit de moslimgemeenschap in Drenthe komen gemengde reacties op de verkiezingswinst van de PVV. Yasar Eraslan van de Hicret Moskee in Hoogeveen maakt zich persoonlijk geen zorgen, terwijl Beyza Selvili van de Turkse moskee in Assen denkt dat een groot deel van de moslims is geschrokken van de uitslag.

"Als ik de kieswijzer invul, dan rolt er PVV uit", grapt Eraslan. Hij is het ook wel eens met de PVV om meer asielzoekers te weren. "Er zitten ook gelukzoekers bij. En voor degenen die hier komen, geldt dat ze zich dan ook gewoon moeten gedragen."

Eraslan noemt het wel ongepast dat de PVV zegt dat er geen ruimte voor de islam zou zijn in Nederland. "We hebben gewoon vrijheid van godsdienst. Wilders roept wel veel, maar is het haalbaar? Het gaat uiteindelijk om de uitvoering. We gaan het zien. We moeten maar gewoon nuchter blijven."

Polarisatie

Eraslan vreest dat de polarisatie zal verergeren door de winst van de PVV. "Bepaalde dingen kon je twintig jaar geleden niet zeggen en nu wel. Schelden op Turken en Marokkanen is normaal geworden. Dat komt Nederland niet ten goede. Als alle buitenlanders vertrekken uit Nederland, dan stort Nederland in elkaar. Wilders zou het kaf van het koren moeten scheiden. Hij zou moeten denken: wie heb ik voor me. Mijn vader is hier in de jaren '60 als gastarbeider gekomen en ik werk al 44 jaar in Nederland. Ik heb altijd bijgedragen", aldus Eraslan.

'Nederland is een vrij land'

Selvili van de Turkse moskee in Assen zegt geschrokken te zijn van de uitslag. "Ik denk dat dit ook geldt voor een groot deel van de moslimgemeenschap. Zijn haat tegenover de islam maakt het dat ik en de meeste moslims Wilders niet steunen." Persoonlijk kent ze geen moslims die op de PVV hebben gestemd.

Ze denkt en hoopt dat het niet zo ver zal komen dat hij moskeeën en islamitische basisscholen zal gaan sluiten. "Het zou namelijk heel krom zijn in een land als Nederland waar alle geloven worden geaccepteerd, dat enkel de islam niet welkom is. In principe is Nederland een vrij land. Het sluiten van de moskeeën verbiedt ons moslims om ons geloof te kunnen uitoefenen."

Ze vindt dat de PVV ook goede standpunten heeft, zoals het verlagen van de belastingen en minder geld naar klimaat.

Gesprek van de dag

Bij de Internationale Schakelklas (ISK) in Assen is de verkiezingsuitslag ook het gesprek van de dag onder het personeel. De ISK is een school voor jonge nieuwkomers van 12 tot 18 jaar, in veel gevallen gaat het om vluchtelingen. Met PVV als grote winnaar bij de verkiezingen is het de vraag wat dit gaat betekenen voor de nieuwkomersschool.

Schooldirecteur Karin Zwiers benadrukt dat de ISK neutraal is als het gaat om politiek. "Maar het doet wel wat met collega's. Want wat gaan de gevolgen zijn voor onze school? Wat gaat er met de wet- en regelgeving gebeuren? En het is natuurlijk afwachten welk kabinet er straks uit rolt", aldus Zwiers.

Volgens de directeur is het nog te vroeg om iets te merken van de impact op de leerlingen: "Wat de gevolgen van deze uitslag kunnen zijn, is voor de leerlingen nog moeilijk te bevatten. Voor verschillenden van hen is democratie überhaupt een nieuw concept."

De ISK deed de afgelopen tijd veel met de Tweede Kamerverkiezingen. "Burgerschap is een groot thema op school, daarin hebben we ook veel aandacht besteed aan politiek en de verkiezingen. Het is belangrijk voor de jongeren om daar een eigen mening in te vormen. Dus we hebben alle partijen belicht. De interesse in de politiek bij de leerlingen is groot", legt Karin Zwiers uit. "Op een van onze scholen hadden we ook een stembureau, daar hebben we kunnen laten zien hoe we in Nederland omgaan met verkiezingen. Dan komen ook wel de verhalen naar voren van kinderen die anders hebben meegemaakt."

Afwachten wat we krijgen