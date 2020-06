Herverkaveling bij Bargerveen na jaren afgerond

De herverkaveling van het gebied rond Bargerveen Schoonebeek is afgerond. Dit gebied bij het Bargerveen is 2.000 hectare groot. Veertig procent van de grond is van eigenaar gewisseld.

Dat was nodig om een buffer rond het Natura-2000 gebied te maken. Die buffer is 220 hectare groot en moet het Bargerveen nat houden in droge periodes. Daarvoor worden onder meer beken verlegd. Ook ligt landbouwgrond door de herverdeling dichter bij de boerderijen. Dat is efficiënter voor de boeren.

Verder moeten de werkzaamheden zorgen dat bewoners van het gebied minder last hebben van wateroverlast. Zo'n zeventig huishoudens hadden last van natte kruipruimtes. Die overlast moet verminderen als het water straks beter afgevoerd kan worden in bredere sloten.

Wandelpaden en fietsroutes

Begin volgend jaar komen er wandelpaden en fietsroutes en wordt een weg verlegd om de buffer te kunnen realiseren. Dat moet ook goed zijn voor de natuur, doordat gebieden met elkaar verbonden worden.

"Het was een intensief en soms ook emotioneel traject maar we hopen dat dit plan de boeren voor vele jaren weer toekomstperspectief biedt", zegt Nynke Houwing, de voorzitter van de Bestuurscommissie Bargerveen.

De herverdeling van de grond heeft lang geduurd. De eerste aanzet was in 1993, en in 2013 is het project weer opgepakt en verder gegaan.

