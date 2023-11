Boswachters naar Den Haag met hartenkreet: 'Bescherm de natuur beter'

Tientallen boswachters van Natuurmonumenten verzamelen zich vandaag bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag. Ze roepen daar de politiek leiders op om beter voor de natuur te zorgen. Een van hen is Bart Zwiers, die werkt in natuurgebied Vijftig Bunder bij Midlaren.

"Het gaat slecht met de natuur. Dat zeg niet alleen ik, maar ook de cijfers." Deze alarmerende boodschap plaatste Zwiers met honderden collega's in een manifest , dat tijdens de verkiezingscampagne werd gepubliceerd. In de hoop alle lijsttrekkers ervan te doordringen dat de natuur snel bescherming nodig heeft. "De tijd van beterschap beloven is voorbij", spoorden ze aan.

Samen naar Den Haag

De boswachters maken daarom hun opwachting in Den Haag. Niet alleen voor henzelf, ook voor de Nederlanders die de natuur aan het hart gaat. 86 procent wil dat de natuur wordt beschermd, zegt Natuurmonumenten op basis van onderzoek. "Dat is de stem van de natuur", onderstreept Zwiers. "Daar staan wij voor. Een kabinet, van welke soort ook, moet daarvoor zorgen."

'Tijd om beloftes na te komen'

Zwiers stapt rond zeven uur in de trein met enkele boswachters uit het Noorden. Daar voegen anderen - van de Waddeneilanden tot uit Brunssummerheide - zich nog bij. "Er is geen grutto die zelf naar het Binnenhof vliegt. Wij zijn de enigen die hun stem kunnen vertegenwoordigen", zegt Zwiers. "In de campagne is van alles beloofd, het is tijd om dit na te komen."