Rotterdammers vrijgesproken van brandstichting bedrijfspand Vries

Twee mannen van 24 en 27 jaar uit Rotterdam zijn vrijgesproken van brandstichting bij een bedrijfspand aan de Molenstraat in Vries. Volgens de rechter is er te weinig bewijs. Het pand werd op 10 december 2020 in brand gestoken en raakte vervolgens zwaar beschadigd. Een gezin lag destijds te slapen en kon ternauwernood aan het vuur ontsnappen.

Tegen de mannen was 40 en 38 maanden cel geëist. Het is volgens de rechter opmerkelijk dat de oudste Rotterdammer meermalen vanuit Rotterdam naar de gemeente Tynaarlo afreisde. De twintiger was naar eigen zeggen taxichauffeur en daarom was hij in de buurt. Er waren te weinig aanwijzingen om deze ritjes te linken aan de brandstichting.