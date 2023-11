Boeren Veenhuizen hebben concrete ideeën voor minder stikstofuitstoot en duurzamer boeren

Voor de tweede keer het bedrijf op de kop

Voor Arjan Ausma en Jan Willem de Jong is het de tweede keer dat het boerenbedrijf over de kop gaat. Het bedrijf van De Jong heeft ooit al landbouwgrond ingeleverd bij het Peizerdiep ten behoeve van natuurontwikkeling. Z'n plek in Veenhuizen was bedoeld om verder te kunnen boeren. Ook Ausma's vader verplaatste de melkveehouderij ooit vanwege natuurontwikkeling in Westervelde naar Veenhuizen. "Daarom moeten we het nu ook integraal en voor de toekomst oplossen. Want we kunnen nu wel iets verzinnen voor bijvoorbeeld alleen stikstof en dan kunnen we weer een paar jaar vooruit maar dan komt er wel weer iets nieuws wat aangepakt moet worden" zegt Jappie Riedstra.