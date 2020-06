Drenthe deze zomer populair als vakantiebestemming in Nederland

Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) deed hier onderzoek naar. Daaruit blijkt dat Nederlanders in deze coronatijd veelal kiezen voor een vakantie in eigen land. En dan kiezen ze voor provincies als Drenthe en Zeeland. Deze twee provincies zijn het meest populair in Nederland.

Drenthe populair als vakantiebestemming in Nederland (Rechten: NBTC)

Provincies als Friesland, Groningen en Overijssel scoren veel minder goed. Groningen bungelt ergens onderaan.

Bij Marketing Drenthe gaat de vlag voorzichtig richting top. Voor de recreatie- en toerismesector is er weer wat goed te maken ten opzichte van het verloren voorseizoen. Nu is het al druk in Drenthe met veel fietsers, kampeerders en redelijk gevulde vakantieparken.

"We staan vaak aan de bovenkant van dit soort onderzoeken, maar helemaal bovenaan? Dat gebeurt niet zo vaak", zegt Yvonne Cornax van Marketing Drenthe. Deze week is de promotor van Drenthe gestart met een landelijke campagne op televisie en in bushokjes.

Reclame van Marketing Drenthe

Cornax heeft wel een verklaring voor de populariteit van de provincie. Nu allerlei landen nog niet toegankelijk zijn of veel voorwaarden kennen vanwege het coronavirus, zoeken Nederlanders naar alternatieven. Gebieden waar ze niet meteen met het virus worden besmet.

"Het is hier veilig en je hebt hier ruimte. Dus als je zeker wil zijn van een prettige vakantie, dan scoort Drenthe heel hoog." Het aantal besmettingen door corona ligt in het Noorden gemiddeld lager dan in de rest van Nederland. "We hebben als Drenthe een aantal waarden die steeds zeldzamer worden. Wil je ruimte, dan moet je toch echt in Drenthe zijn."

Buitenlandse gasten

Het NBTC heeft ook gekeken naar het aantal buitenlandse toeristen dat van plan is om naar Nederland te komen. Dat aantal ligt beduidend lager dan in de afgelopen jaren.

In Drenthe denken ze volgens Cornax nog wel wat buitenlanders te ontvangen. "Landelijk komen er zeker veel minder buitenlanders. Ik denk dat een aantal parken in Drenthe zeker Duitse en Belgische gasten krijgen. Maar dat zullen er veel minder zijn vanwege corona."

Voor Marketing Drenthe is het zaak om regelmatig bij de achterban te polsen hoe het gaat. Dat hebben ze inmiddels een aantal keren gedaan. Komende week doen ze dat opnieuw.

Dan moet ook duidelijk worden hoe de stemming is in de recreatiesector. "De capaciteit op de parken is natuurlijk minder vanwege de anderhalve meter regel. Maar het is te hopen dat ondernemers het seizoen een beetje goed kunnen maken."

Een interview met Yvonne Cornax van Marketing Drenthe is om 16.30u te horen op Radio Drenthe.