Jongerenwerkers Hoogeveen op vrijdagavond niet meer centrum in vanwege 'grimmige en onveilige sfeer'

Jongerenwerkers van Stichting Welzijnswerk (SWW) in Hoogeveen trekken op vrijdagavond een gedeelte van de stadskern niet meer in. Ze zeggen zich onveilig te voelen door de toegenomen agressiviteit in de buurt van Park Dwingeland en de Hoofdstraat rond dat tijdstip.

Dat schrijft de gemeente Hoogeveen in een brief aan de gemeenteraad. Het zou om een aantal jongeren gaan dat al wat langer voor een 'grimmige' sfeer zorgt in het gebied. Sinds deze maand komen de jongerenmedewerkers niet meer op die plekken op de vrijdagavond.

'Randje crimineel gedrag'

"Het gaat om een stuk of acht jongeren die randje crimineel verdrag vertonen", laat Eric Holkers, directeur-bestuurder van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen weten. "Daar voelen de jongerenmedewerkers zich oncomfortabel bij. Belangrijk om te vermelden is dat onze medewerkers niet verbaal of fysiek zijn aangevallen."

Binnen de groep jongelui zoeken ze het randje wel op, stelt Holkers. "Agressieve acties onder elkaar. Onze medewerkers voelen zich daar niet prettig bij om in de buurt te zijn. Veiligheid staat voorop, daarom hebben we besloten om op de vrijdagavond niet meer die richting op te gaan."

Op zoek naar oplossingen

Hoogeveen zegt de keuze van Stichting Welzijnswerk te respecteren. Maar dat ze hun werk niet meer kunnen doen op de vrijdagavond vindt de gemeente onacceptabel. "Jongerenwerkers zijn onze ogen en oren op straat en vervullen een belangrijke rol waar het gaat om verbinding met onze jongeren."