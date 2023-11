NAM: 'Laatste aardgas uit velden halen, is niet voor meer ruimte afvalwater oliewinning'

Het opnieuw in productie nemen van een aantal bijna lege aardgasvelden in Zuidoost-Drenthe gebeurt niet omdat er meer lege aardgasvelden nodig zijn om het afvalwater uit de oliewinning in te stoppen. Dat zegt de Nederlandsche Aardolie Maatschappij (NAM).

De NAM wil een heropstart van de aardgaswinning uit de velden van Dalen, Oosterhesselen, Schoonebeek en Nieuw-Amsterdam. Maar in Nieuw-Amsterdam wordt de winning vooralsnog niet opgestart. De gemeenten Emmen en Coevorden samen met de provincie zijn niet positief over het heropstarten van de aardgaswinning in Zuidoost-Drenthe. Ze voelen zich 'overvallen' schrijven ze aan staatsecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw. Ook Stop Afvalwater Schoonebeek heeft bezwaren.

Waarom toch weer gaswinning in Zuidoost Drenthe?

Volgens Hein Dek van de NAM is het simpel: we hebben nog lang aardgas nodig, ook in de energietransitie. Bovendien wordt er nu veel aardgas uit het buitenland geïmporteerd.

Het gaat volgens Dek om de gasvelden met voornamelijk 'zuur' gas, wat op veel meer plekken voorkomt. Voor dit gas, was ooit in Emmen de Gas Zuiveringsinstallatie (GZI) gebouwd, zo kon het gas geschikt gemaakt worden voor gebruik in huishoudens en de industrie.

Omdat er steeds minder 'zuur' gas gewonnen werd ging de enorme GZI-fabriek dicht en werd het gesloopt. Dek: "Als gevolg van de sluiting van de GZI in 2018 produceren een groot aantal velden tijdelijk niet. Een deel van dat gas kan inmiddels ook via Ten Arlo (Hoogeveen, red.) ontsloten worden." De NAM wil tot 2031 gas gaan winnen in de overgebleven velden van Zuidoost-Drenthe, zo blijkt uit het winningsplan. "Het ingediende winningsplan bevat een tijdsverlenging van het resterende gas dat we nog niet hebben kunnen produceren."

Gemeenten

De gemeenten Emmen en Coevorden snappen niet goed wat het belang is van het heropstarten van de gaswinning. "Er is nog een relatief beperkt deel van de winbare gasvoorraad aanwezig, minder dan 3 procent van het totaal", schrijven beide colleges van burgemeester en wethouders aan de mijnbouw-staatssecretaris.

De gemeenten voelen zich "overvallen" door het plan van de NAM. Vooral ook omdat ze veel en vaak aan tafel zitten met de NAM over de aardoliewinning in Schoonebeek en de afvalwaterinjectie-plannen van die oliewinning. Het plan wordt los beoordeeld, maar houdt wel degelijk verband met de aardoliewinning en afvalwaterinjectie in Schoonebeek, zo schrijven beide gemeenten.

Afvalwaterinjectie, gaswinning en aardoliewinning tegelijk

De NAM wil ook het bijna lege gasveld onder Schoonebeek weer in productie nemen. Inderdaad, hetzelfde gasveld waar straks ook het afvalwater uit de aardoliewinning in verdwijnt. Dat kan volgens Dek van de NAM gelijktijdig in hetzelfde gasveld. "De NAM injecteerde ook al vele jaren productiewater afkomstig van de omringende gaswinning in het Schoonebeker' gasveld, terwijl er toen ook gas uit het gasveld werd geproduceerd. Dus het één sluit het ander niet uit."

"Dan hebben we dus straks te maken met gestapelde mijnbouw", constateert Jenneke Ensink van Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS) die vreest voor de gevolgen in de diepe bodem.