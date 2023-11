Stemmentellers in Meppel: 'Er wordt goed voor de inwendige mens gezorgd'

Het stadhuis van Meppel staat vandaag in het teken van het tellen van de stemmen. Vlak voor middernacht waren alle partijstemmen geteld en ook in Meppel was het bolletje van een PVV'er het vaakst roodgekleurd.

Stemmen tellen is een arbeidsintensief proces dat goed moet worden uitgevoerd. Een telfout is namelijk zo gemaakt als je duizenden stemmen moet tellen. In de gemeente Meppel worden er vandaag ruim 22.000 stemmen geteld.

Door de nieuwe kieswet is de klus ietsje minder zwaar, want het telproces is opgeknipt. Op de verkiezingsavond zelf worden de partijstemmen geteld. Een dag later de stemmen per kandidaat. "Dat geeft een hoop rust op de verkiezingsavond zelf", zegt Harrie Veldman die het telproces in het stadhuis coördineert. "We hebben negen telteams, dus we hebben de vaart er mooi in."