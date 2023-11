Nog een dag stemmen voor de Drentse 1000: 'Alleen maar mooie momenten'

Een stembus bomvol met stembriefjes en via internet stromen de stemmen binnen. De Drentse 1000 leeft. Verslaggever Robbert Oosting, die de hele week met de stembus de Drentse markten afging, merkt dat als geen ander. "Ik hoor aan de lopende band indrukwekkende verhalen van onbekende en bekende Drenten die stemmen op hun favoriete nummers. En dan mag er vandaag nog de hele dag gestemd worden."

"In Coevorden kwam maandag een man naar de stembus die het nummer Mother how are you today van Maywood op nummer één wilde hebben", blikt Oosting met een grote glimlach terug. "Dat nummer deed hem denken aan zijn diensttijd. Zelf kende ik het nummer niet. Maar komt hij een keer voorbij, dan moet ik zeker terugdenken aan het verhaal dat deze man vertelde."

Het is de Drentse 1000 in een notendop. Een verzameling verhalen aan de hand van de mooiste muziek. En Oosting hoorde talloze van deze verhalen voorbij komen. "Ik heb me de hele week laten verrassen. Het is heel bijzonder als iemand een persoonlijke herinnering met je deelt. Dan gaat een nummer leven, krijgt het inhoud. Dan is het ineens geen liedje meer, maar een verhaal."

Veel Drentstalige artiesten

Vorige week vrijdag werd de stemweek van de Drentse 1000 geopend door de 'baas' van provincie, commissaris van de koning Jetta Klijnsma. Op één staat in haar lijst Ramses Shaffy met Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. "Muziek is voor mij het allerbelangrijkste. Heb je geen liedje in je hoofd, dan is de dag zo grauw", vindt Klijnsma. "En dat nummer van Ramses, daar draait het om in het leven. Dat we samen leven. Bovendien heb ik hem vroeger in mijn jeugd, toen ik opgroeide in Hoogeveen, nog zien optreden in De Tamboer."

Als tweede en derde staan twee Drentse zangeressen in de lijst van de commissaris, Hanna Mae en Isa Swart. "Twee jongedames die stevig aan de weg timmeren. Zij zingen hartstikke mooi."