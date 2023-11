UMCG-neuroloog: 'De toelating van gewasbeschermingsmiddelen deugt niet'

Producenten van beschermingsmiddelen testen zelf

Ander punt is dat het testen van de beschermingsmiddelen op proefdieren nu door producenten zelf wordt gedaan. "Dus het is de slager die zijn eigen vlees keurt. Het CTGB, het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, is een overheidsinstantie. Die accepteert dat dus blijkbaar. Ik vind dat dat onafhankelijker zou moeten zijn."

Daarnaast wordt de combinatie van middelen niet onderzocht, terwijl in de praktijk wel in cocktails wordt gespoten. "Parkinson is niet een acute ziekte. Als je vandaag de middelen gebruikt dan zie je misschien over 10 jaar Parkinson optreden. Nu wordt er maar op een aantal dieren getest dat kortdurend wordt blootgesteld, en ook worden de effecten op de hersenen niet eens onderzocht," vertelt van Laar.

Verlenging gebruik onkruidverdelger

Afgelopen week werd bekend dat glyfosaat, een omstreden onkruidverdelger, nog zeker tien jaar gebruikt mag worden in de Europese Unie. En ook werd deze week het voorstel om pesticiden te halveren in 2030, weggestemd door het Europees Parlement.

"Onbegrijpelijk", zegt van Laar. "Ik had gehoopt dat de EFSA, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, een kortere verlenging zou hebben gegeven, want 10 jaar is wel een hele periode."