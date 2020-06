Herstelde coronapatiënten blijven kampen met klachten

Bert van Bremen van Huisartsenzorg Drenthe en gespecialiseerd in longziekten bevestigt dat het ook bij Drentse patiënten het geval is. "Natuurlijk wel minder dan in de zuidelijke provincies, maar het speelt hier wel degelijk."

Mensen hebben klachten als verhoging, kortademigheid, futloosheid, of pijn bij het ademhalen. Soms hebben ze ook moeite bij sporten of bij het lopen. Er wordt onderzoek gedaan, maar de oorzaak is volgens Van Bremen nog niet precies duidelijk. "De belangrijkste reden lijkt te zijn dat het virus niet alleen schade geeft aan de longen, maar ook schade geeft aan andere organen in het lichaam."

Mensen met klachten worden onderzocht, om te kijken of de klachten wel echt door het coronavirus worden veroorzaakt. Vaak gaat het om mensen die thuis ziek zijn geworden en niet naar het ziekenhuis zijn geweest. "Mensen met dit soort klachten die niet zijn getest kunnen bloedonderzoek laten doen. Als er afweerstoffen in zitten, is het duidelijk dat ze het coronavirus hebben gehad", zegt Van Bremen.

Mensen met klachten gaan een soort revalidatietraject door, aldus Van Bremen, zodat de conditie weer wordt opgebouwd. "Maar een medicijn is er nog niet."