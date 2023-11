Statushouders die villa Zuidwolde bewonen verhuizen naar Hoofdstraat

De noodopvanglocatie voor statushouders langs de Ommerweg in Zuidwolde stopt. Begin december verhuizen de bewoners naar een andere locatie aan de Hoofdstraat in het dorp.

Op dit moment wonen de statushouders nog in een villa langs de Ommerweg. De eigenaar van het gebouw heeft eerder al kenbaar gemaakt het op den duur zelf weer in gebruik te willen nemen. Om de mensen op te vangen is er een nieuwe opvangplek aangewezen, achter het voormalige pand van vishandel De Wolden. De locatie wordt op dit moment klaargemaakt en biedt ruimte voor maximaal vijftien mensen.

Locaties langer beschikbaar

In gemeente De Wolden zijn er drie crisisopvanglocaties waar in totaal 43 asielzoekers/statushouders worden opgevangen. In eerste instantie waren die bedoeld voor maximaal drie maanden. Daarna zouden de mensen worden ondergebracht in een regulier asielzoekerscentrum.

Gezien de situatie in Ter Apel en de overvolle azc's in het land hoopt het COA dat zoveel mogelijk noodlocaties blijven. De wens is gedeeld met veel gemeenten en dus ook met De Wolden.

De Wolden geeft gehoor aan de wens van het COA. De drie locaties in de gemeente zijn daarom verlengd tot en met eind 2024. Er waren al twee plekken langs de Hoofdstraat in gebruik voor noodopvang. Met de verhuizing van de Ommerweg naar de Hoofdstraat zijn dat er straks drie.

Buurt op de hoogte

Op elke locatie is beveiliging aanwezig schrijft het gemeentebestuur. Dorpsbelangen is op de hoogte gebracht van de situatie. "Zij hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de verlenging van de crisisnoodopvanglocaties", is te lezen in een brief van de gemeente.

"De omwonenden bij de crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers zijn persoonlijk geïnformeerd. Ook zij hebben geen bezwaar tegen een verlenging van de crisisnoodopvang voor asielzoekers."

Oekraïne

De gemeente heeft ook besloten om een groot deel van de opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen te verlengen. In De Wolden zijn 113 vluchtelingen verdeeld over negen verschillende locaties. Bijna alle plekke blijven beschikbaar tot 4 maart 2025.