Jetta Klijnsma herbenoemd als commissaris van de Koning

De tweede termijn van Klijnsma start vanaf volgende maand, als ze zes jaar in functie is als commissaris. Ze kan nog ruim drie jaar door, omdat een commissaris van de Koning moet stoppen bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd.

Opvolger Tichelaar

Klijnsma werd op 1 december 2017 geïnstalleerd als commissaris van Drenthe. Ze volgde Jozias van Aartsen op, die tijdelijk de rol op zich had genomen nadat Jacques Tichelaar in maart van dat jaar moest aftreden vanwege een integriteitskwestie.

In een toelichting laat ze weten: "Het is een voorrecht om commissaris van de Koning van alle Drenten te zijn. Ik kijk er naar uit om onze prachtige provincie nog een tijdje te mogen dienen. Bedankt voor het vertrouwen. Ik ga samen met inwoners, de gemeenten en het Rijk verder aan de slag."

Klijnsma, geboren in Hoogeveen, zat eerder voor de PvdA in de Tweede Kamer en was staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in twee kabinetten.