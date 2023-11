E.colibacterie gevonden in water Assen en Rolde; WMD adviseert drinkwater te koken

Drinkwaterbedrijf WMD vraagt klanten in Assen en Rolde om water dat wordt gebruikt als drinkwater eerst drie minuten te koken. In het drinkwater is bij controle een besmetting met de E.colibacterie gevonden.

Water dat wordt gebruikt voor het toilet, handen wassen of voor het douchen hoeft niet gekookt te worden.

Hoe de bacterie in het water is gekomen, is niet duidelijk, meldt de WMD. Daar wordt onderzoek naar gedaan. De komende dagen worden monsters genomen en gecontroleerd. Het kookadvies blijft van kracht totdat de bacterie niet meer wordt aangetroffen.

Niet schadelijk

De E.colibacterie zelf is volgens de WMD niet schadelijk voor de gezondheid, en is een natuurlijke bewoner van de darmen van mensen. Bij mensen met een verzwakte weerstand is er een kleine kans dat de bacterie tot lichte maag- en darmklachten leidt. Als het kookadvies wordt opgevolgd, lopen mensen geen risico.