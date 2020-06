Drie sportclubs in Havelte maken samen plannen voor nieuwe accommodatie

Aanvankelijk hadden de drie sportclubs twee afzonderlijke plannen. Ze trokken daarin wel gelijk op en werkten die plannen uit met een landschapsarchitect. Een plan met een nieuwe accommodatie voor de voetbalclub aan de 2e Meerkampsweg. En een plan voor een accommodatie in het centrum op het aloude ijsbaanterrein waar de survivalrunners hun hindernisbaan omheen hebben.

Enthousiast

Peter Heupink is voorzitter van VV Havelte, een club met 230 leden. Heupink: "We hebben over onze plannen goede gesprekken gevoerd met de gemeente. Daar kregen we de vraag of we beide plannen konden combineren. En daar zijn we vol enthousiasme mee aan de slag gegaan. Dat resulteerde in een derde plan voor een gezamenlijke accommodatie."

Een voorkeur voor het ene of het andere scenario hebben ze niet. "In het nieuwste scenario ga je mogelijkerwijs de verenigingen samenvoegen. Maar goed wij zien in alle plannen hele mooie mogelijkheden om de sport in Havelte naar de toekomst toe op een mooie manier in te vullen", zegt Peter Heupink.

Ledengroei

Survivalrun Havelte is een snel groeiende verenging. Robert Brand: "We begonnen tien jaar geleden met zes vrijwilligers en hebben nu 190 leden en stomen door naar boven de 200 leden volgend jaar. We profiteren ervan dat mensen graag buiten willen sporten."

De accommodatie van de survivalrunclub is ooit voor de ijsclub neergezet. Een houten hokje is het, maar die werd ook maar weinig weken per jaar gebruikt door de ijsclub. De survivalrunclub is er wel het hele jaar door te vinden. In hun gezamenlijk onderkomen zit ook de duivenvereniging. En het is daarbij ook nog een verzamelpunt voor postbezorgers.

Zwaar verouderd

In de wc bij de ijsbaan zit de schakelkast voor de elektriciteit. Hoe erg wil je het hebben. De leden van Survivalrun Havelte gaan na hun training vies en bezweet naar huis om daar pas te douchten. "Het is hier zwaar verouderd", zegt Robert Brand. "Het is slecht geïsoleerd, de wind waait er dwars door heen. Dit is niet meer van deze tijd."

De voorzitters van beide verenigingen willen zich er niet over uit laten wat het beste plan is. Ze beseffen dat veel mensen in Havelte graag zien dat de ijsbaan en daarmee ook de survivalvereniging in het centrum blijft. Verhuizing van de ijsbaan levert anderzijds wel de mogelijkheid op de oude ijsbaanlocatie te benutten voor woningbouw. En dat levert financiën op.

Haalbaarheidsstudie

Na de zomer leveren de clubs een haalbaarheidsstudie in van de verschillende plannen. Dit najaar hopen ze op een besluit van de gemeente Westerveld.

"Voor ons is de belangrijkste vraag of we betere faciliteiten kunnen krijgen", zegt Brand. "Het zijn mooie plannen en die leggen we voor aan de gemeenteraad en daar zal een winnaar uit bus gaan komen." Heupink: "Er is nu een kans om het te doen en doe het dan ook in één keer goed."