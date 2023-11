Dion is jonge lelieteler: 'Ik zie perspectief in de biologische teelt'

Biologisch heeft de toekomst

Hoe gaat de lelieteelt er in de toekomst uitzien? Gaat hij het anders doen dan zijn vader? "Ik denk dat we het meer op de biologische manier gaan doen, waarbij we veel minder middelen gaan gebruiken. Dat doen we nu al. We spuiten ook niet voor de lol natuurlijk. We bestrijden hiermee schimmels of virussen."