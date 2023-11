De Staat van Drenthe: is er een toekomst voor bollenteelt zonder rechtszaken?

Voorzichtig met middelen

Maar daar zit wel een probleem, volgens UMCG-neuroloog Teus van Laar. "Ik begrijp de rechtszaken, maar ook als je spuitgegevens krijgt, weet je niet hoe je die moet interpreteren. Want er is niet een veilige of onveilige norm bekend. Daarom is mijn pleidooi: wees voorzichtig met de middelen waar nu toch een verdenking van is dat het schadelijk is, zeker in hoge doseringen en waar mensen vaker aan blootgesteld worden."